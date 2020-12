Romero: "Si ocurre, Zidane no puede seguir ni un minuto más en el Real Madrid"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, lamentó los errores defensivos que está cometiendo el equipo y defendió a su capitán, Lionel Messi, del que recordó que no tiene influencia en los tantos evitables que ha encajado del conjunto azulgrana.

El encuentro ante la Juventus de este martes tiene muchos alicientes, por ejemplo revivir el enésimo duelo entre Messi y Cristiano Ronaldo. "Ha sido un placer verlos competir, han sido los mejores durante los últimos 15 años. Son jugadores diferentes que han luchado por marcar goles, por ganar títulos, no es una cuestión de quién es mejor. Vamos a disfrutar mañana de los dos", opinó sin mojarse por ninguno.

Señalado como el principal culpable de todos los males madridistas, el triunfo del Real Madrid en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán da una bolsa de aire a Zidane antes de jugársela en la Champions.

Koeman no elige entre Messi-Cristiano

Antonio Romero: "Koeman ha estado perfecto. Tampoco miente si hubiera dicho que en los dos últimos años ha estado Cristiano mejor que Messi. Benítez llegó y puso a Cristiano y Bale en la misma balanza. No es comparable la situación. Y tampoco me parece una barbaridad las palabras de Koeman. Lo que le convierte en heavy es que es el actual entrenador del Barça quien lo dice. Si fuera seleccionador argentino, diría que Messi es el mejor. Messi lo mismo dice qué le parece, porque cuando le tocan la moral, habla, ya que el único momento que no habla es cuando lleva el brazalete de capitán y pierde con el Barça. Ahí se esconde debajo del ala. Y cuando eres capitán, hay que serlo siempre".

Manuel Esteban ‘Manolete’: "Koeman está capacitado para ser entrenador y mojarse por algo del Barça, cuando es bochornoso la imagen que da partido a partido. Es el gran error que ha cometido Bartomeu. Un entrenador que no se entera de nada".

Jordi Martí: "No doy crédito que Koeman no se moje sobre quién es mejor si Messi o Cristiano. Para mí está un escalón por encima el argentino. A día de hoy, si todos vemos históricamente que Messi es mejor que Cristiano, es raro que el entrenador del Barça no lo elija".

Manuel Martín Talavera: "Si a Koeman le gusta otro jugador, ¿por qué tiene que decir que no? No sé por qué tiene que rendir pleitesía a sus jugadores. Para mí, Messi está por encima de Cristiano. Pero habrá que respetar a Koeman".

Antón Meana: "Es incomparable esto con lo de Benítez. Habría que saber qué le ha parecido esto a Messi, si es una más o le da igual".

El Real Madrid 'se la juega'

Antonio Romero: "Hay dos equipos, el miércoles, que se juegan la vida y hay dos maneras de afrontar la situación muy diferentes. No escucho decir que lo que se juega Simeone el miércoles es lo mismo que Zidane. Porque si Zidane no mete al Madrid en los octavos, se me hace muy cuesta arriba pensar que seguirá como entrenador del club blanco. Si el Madrid empata o pierde, Zidane no puede seguir ni un minuto más en el club. O por lo menos, al club se le haría muy cuesta arriba. La diferencia entre que te tuerza el gesto un futbolista que juega poco o uno que ha sido pieza clave en el vestuario, es grande. Y esto lo está llevando mal Zidane. Ahora se lo están torciendo jugadores que han sido leyendas del Real Madrid".

Manuel Esteban ‘Manolete’: "Cuando el Madrid no ganaba en Europa, pero sí en la Liga, se sacaba pecho con el torneo. Y ahora, ocurre lo contrario".

Jordi Martí: "Si el Atlético no pierde puntos, le va a resultar inalcanzable para el Barça".

Manuel Martín Talavera: "Simeone no se juega el cuello. Mientras que Zidane si cae, sería un fracaso absoluto. El Atleti llega líder, con dos partidos menos y Simeone en uno de sus mejores momentos".

El Atlético, el gran favorito a LaLiga

Antonio Romero: "En el Real Madrid no existen los años de transición. Si en un año de transición, el entrenador del Madrid, cada vez que se pone de un micrófono, dice que hay 20 rivales más, no llega a Navidades. El Cholo perdió el año pasado por tirar la competición por Navidades. Estaba Llorente, Hermoso y estaban todos, lo único que le faltaba es un delantero centro como Luis Suárez. Eso sí, tenía a Morata que costó 70 millones".

Jordi Martí: "Los datos que tengo es que el Atlético que venció al Valladolid tuvo más posesión. Y viene siendo habitual en los últimos partidos".

Manuel Martín Talavera: "Si el año que viene se va del equipo Marcelo, Carvajal, Ramos, Casemiro y Ronaldo, si estuviera aún, ¿me podéis decir que no se puede notar? Si el Atlético de Madrid no pasa a octavos, es un fracaso del entrenador, de la plantilla y de los directivos. Y de la afición. ¡Fracaso de todos!".

Antón Meana: "No se puede caer en la trampa de un equipo recién ascendido como el Cádiz, a tener un plantillón como tenía el Atlético de Madrid y llevar años jugando como un equipo pequeño. Comparar el Cádiz con el Atlético es una falta respeto".