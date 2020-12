El derecho internacional y las reglas de la FIFA son dos "mundos separados". Así ha contestado la ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno español, Arancha González Laya, las preguntas sobre los partidos que la Roja disputará contra Kosovo en la clasificación del Mundial 2022.

España no reconoce a Kosovo como estado independiente, pero sus dos selecciones se enfrentarán por un puesto en la cita mundialista de Qatar. "Primero, decir que esta cuestión se dirime con las reglas de la FIFA, que son sus reglas y no las del derecho internacional en materia de reconocimiento de estados", ha señalado la ministra en su conversación con Àngels Barceló en 'Hoy por Hoy'.

González Laya ha señalado que esa es la razón por la que en las competiciones de la FIFA hay selecciones como las de Islas Feroe, Gales, Escocia, Irlanda o Gibraltar, "que no son estados". El hecho de que España no reconozca a Kosovo no implica que no participe en las competiciones en las que participe su selección. Es más, la ministra ha recordado que ambos países ya se han visto las caras en citas como los Juegos del Mediterráneo o el Mundial sub-21.

La titular de Exteriores ha recordado que Grecia, que está en el mismo grupo de clasificación para el Mundial, tampoco reconoce a Kosovo como estado independiente. "Aquí, la cuestión es trabajar ahora con la FIFA para ver cuáles van a ser las condiciones de participación de Kosovo y cómo van a darse los partidos en lo que se enfrente ante España", ha añadido.

Kosovo quiere jugar en Pristina

El presidente de la Federación de Fútbol de Kosovo (FFK), Agim Ademi, dijo que pese a que España y otros dos rivales del grupo B de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 no reconocen al país como Estado, espera que la selección española juegue en Pristina, la capital kosovar.

Ademi dijo que España debería viajar a Pristina para el partido y que Kosovo aspira a jugar en España, tal como definen las normas de la FIFA, según recoge el portal informativo Bota Sot. Recordó que tres países del grupo B en el que figura Kosovo -España, Grecia y Georgia-, no reconocen la soberanía del país que declaró en 2008 su independencia de forma unilateral de Serbia.

La Federación de Fútbol kosovar fue admitida en 2016 como miembro de la FIFA y de la UEFA.