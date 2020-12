Las reacciones de los políticos ante el pago del rey Juan Carlos I a Hacienda

La noticia del pago de la deuda tributaria de 678.393,72, incluyendo intereses y recargos, por parte del rey Juan Carlos I ha acaparado la atención política desde su publicación. El emérito ha abonado esta cantidad a Hacienda después de presentar una declaración voluntaria, "sin requerimiento previo", ante el Ministerio Fiscal.

Ha sido el abogado del monarca, Javier Sánchez-Junco, el que ha hecho pública esta información a través de un comunicado, en el que también ha apuntado a que Juan Carlos I se encuentra "como siempre ha estado" a disposición de la oficina tributaria "para cualquier trámite o actuación que considere oportunos".

"Una confesión en toda regla"

"No tenemos nada que decir", ha indicado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, durante una rueda de prensa. Ha sido una de las primeras reacciones desde la clase política al respecto del saldo de esta deuda por parte del emérito. "Forma parte de una actuación de carácter personal del rey Juan Carlos", ha señalado Calvo, quien ha dicho que el Ejecutivo "no tiene nada que añadir". Según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "la monarquía no está en peligro". Así lo ha asegurado en una entrevista concedida a Telecinco, donde ha recordado que hay que respetar la presunción de inocencia del emérito.

No obstante, a juicio de Podemos, este pago se trata de "una confesión en toda regla". Lo ha indicado la formación morada a través de Twitter, donde ha agregado que este tipo de sucesos deteriora "la imagen internacional de España".

Más duro ha sido el portavoz del grupo parlamentario del grupo parlamentario en el que se encuentra esta formación, Pablo Echenique, quien ha asegurado que esta cantidad se ha alcanzado "solo en uno de los pufos que tiene" el emérito. "Por los 65 millones de Corinna no ha pagado nada, por ejemplo", ha continuado en un tuit. "Y los que tendrá y no sabemos", reflexionaba, al mismo tiempo que calificaba este hecho de "vergüenza internacional".

También se ha pronunciado el diputado de Más País, Íñigo Errejón, que ha exigido "transparencia". "El Gobierno no puede seguir siendo cómplice de este circo", ha comentado en Twitter, a la vez que ha pedido una explicación para "el pueblo español", que es "mayor de edad".

"Conducta moralmente reprobable"

Frente a las críticas de la formación morada, el Partido Popular se mantiene al margen e insiste en que los asuntos que el rey emérito haya realizado de forma privada deberán ser analizados por otro poder del Estado. Además, desde Génova, vuelven a reivindicar la figura del monarca como pieza imprescindible en la democracia española. Asimismo, al respecto y en el mismo acto en el que se encontraba la vicepresidenta Carmen Calvo, el presidente de la Xunta de Galicia, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha indicado que "regularizar las obligaciones con Hacienda siempre es una actuación positiva".

Pese a que, como la formación popular, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, también defiende que el monarca "hizo un gran servicio a España durante muchos años", pone el foco sobre su comportamiento, que considera "decepcionante". A su juicio, esta declaración voluntaria refleja que Juan Carlos I "ha mantenido oculto un dinero de dudosa procedencia", lo que se trata de "una conducta moralmente reprobable".