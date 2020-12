Díaz Ayuso defiende al rey emérito: "No todos somos iguales ante la ley"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado su respeto al trabajo de Juan Carlos I con España y con la constitución en un momento en el que el rey emérito ha presentado una declaración ante la Agencia Tributaria para regularizar su situación con Hacienda. Por el contrario, ha lamentado que grupos como Más País "no cesen sus ataques desmesurados contra la monarquía" con la intención de derrocarla y ha posicionado a la Comunidad de Madrid del lado de la casa real.

En su defensa de Juan Carlos I, Díaz Ayuso ha argumentado que "todos los ciudadanos regularizan su situación cuando consideran (...) y por supuesto que la ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley. El rey don Juan Carlos no es como usted, ni muchísimo menos, ha sido un gran embajador de este país y gracias a su trabajamos pasamos de una dictadura a una democracia".

"La monarquía y Madrid van unidos históricamente de la mano y ustedes lo quieren derrocar por una republicana bananera" ha espetado ante las acusaciones de Podemos y del portavoz de Más País, Pablo Gómez Perpinyà, de que Ayuso justifique "a un rey fugado que ha admitido un fraude de medio millón de euros en tarjetas Black" durante el pleno de la Asamblea de Madrid. La presidenta ha señalado que el problema de su partido no es el rey Juan Carlos, sino la monarquía parlamentaria que recoge la constitución española.

Juan Carlos I "no es un ciudadano más"

Ayuso ha recordado que tanto la Carta Magna como la capital de España no pertenecen a ninguno porque es el fruto del consenso de todos", una frase que ha recordado a las declaraciones que se viralizaron en septiembre durante un acto con el presidente del Gobierno para planificar la respuesta sanitaria: "Madrid es de todos. Madrid es España dentro de España ¿Qué es Madrid si no es España? No es de nadie porque es de todos".

Además, para la presidenta de la Comunidad de Madrid, el rey emérito "no es un ciudadano más" y le ha mostrado todos sus respetos, destacando su labor como "gran embajador del país durante muchísimos años". La miembro del Partido Popular ha expresado que "no seré yo quien tenga que hablar de su relación con Hacienda. Ahí todo el respeto, como cualquier otro ciudadano".