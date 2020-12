'Aachoo!!': Banksy sitúa su última obra en la calle más empinada de Inglaterra

El artista callejero Banksy sigue activo durante la pandemia y su última obra, de hecho, vuelve a hacer referencia a emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19. Achoo!! muestra a una mujer mayor estornudando con tanta fuerza que incluso pierde su dentadura postiza. La obra ha aparecido este viernes en la ciudad desde la que Banksy empezó a llamar la atención de medio mundo: Bristol.

La identidad real de Banksy sigue siendo un misterio, pero se da por hecho que el artista es originario de esta ciudad del sureste de Inglaterra.

La obra Achoo!! —así la ha bautizado él en su cuenta oficial de Instagram— ha aparecido, además, sobre la fachada de una casa situada en la que muchos consideran como la calle más empinada de Inglaterra, en el barrio de Totterdown.

El mural, que también muestra cómo el bolso y el bastón de la señora salen despedidos a causa del violento estornudo, ha aparecido en una de las paredes laterales de una casa en el cruce de Vale Street y Park Street.

Vale Street tiene una pendiente de 22 grados. La calle es tan empinada, de hecho, que los vecinos del barrio suelen organizar un campeonato echando a rodar huevos cuesta abajo en Semana Santa.

Banksy y la pandemia

Desde el inicio de la pandemia Banksy ha mostrado en repetidas ocasiones su preocupación por los efectos del coronavirus. En abril actualizó su obra La chica con una oreja perforada (también en Bristol) colocándole una mascarilla quirúrgica.

Pero la obra más mediática de este año —y una de las más aplaudidas en toda su trayectoria— fue Game changer, que apareció en el vestíbulo del departamento de emergencias del Hospital de Southampton. Una imagen que muestra a un niño arrodillado junto a una papelera donde están sus figuras de Spiderman y Batman mientras él sostiene a su héroe de acción favorito: una enfermera del servicio público de salud de Reino Unido (NHS).

Las obras de Banksy suelen tener siempre un gran componente crítico y de compromiso social. En julio sus célebres ratas tomaron el metro de Londres para concienciar sobre el uso de los geles y las mascarillas.

La exposición The street is a canvas, inaugurada hace unos días en el Círculo de Bellas Artes (Madrid) y que podrá verse hasta mayo de 2021, reúne algunas de sus obras más icónicas, entre las que destacan Niña con globo o Love is in the air.