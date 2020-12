Paul Pogba explota contra los rumores sobre su futuro en el Manchester United

La tensión que rodea a Paul Pogba en los últimos días cada vez se hace notar más. Este lunes su agente, Mino Raiola, no dejó indiferente a nadie tras sus declaraciones en las que aseguraba que el jugador estaba "descontento" con el Manchester United. Sin embargo, el centrocampista ha tardado poco en pronunciarse al respecto y parece haber desmentido esas palabras. En una publicación en Instagram que ha subido este sábado, el jugador escribió que está al "1000% involucrado" con su actual equipo.

"Siempre he luchado y siempre lucharé por el Manchester United, por mis compañeros y por la afición. El bla, bla, no es importante. ¡El futuro está lejos, hoy es lo que importa y estoy involucrado al 1000%! Siempre fuertes juntos... todo ha sido claro entre el club y yo y eso nunca cambiará. Cuando no sepan lo que está pasando dentro, no hablen", escribió Pogba en el pie de foto de la publicación en la que aparece en el campo antes del partido de derbi contra el Manchester City, que terminó con empate a cero. Además, añadió el hashtag #SpeakTheTruthOrRemainSilent, lo que significa: Cuenta la verdad o permanece en silencio.

Las declaraciones tan incendiarias que su agente dijo y que tanto han revolucionado las redes en torno al tema de Pogba, fueron las ofrecidas por Mino Raiola al diario deportivo italiano Tuttosport, "Debemos hablar con claridad. Paul en el Manchester United está descontento, ya no puede expresarse como le gustaría y como se esperaba de él. Debe cambiar de equipo, cambiar de aires".

Tras estos días de rumores sobre si estas palabras de su agente significarían su salida del Manchester United o no, Pogba ha dejado claro su lealtad y compromiso por el momento con el club inglés.