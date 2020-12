Lituania ordena el confinamiento de la población hasta el 3 de enero

Lituania ha ordenado a sus ciudadanos que se queden en casa durante tres semanas desde este miércoles. El objetivo es controlar la expansión del coronavirus en el país, que ha pasado de ser el decimoctavo entre los estados europeos con mayor impacto de la COVID-19 a ser el tercero en seis semanas.

Desde el miércoles, únicamente se permitirá salir del domicilio para acudir al trabajo, comprar objetos de primera necesidad, cuidar a enfermos, ir a funerales o dar paseos solo o con convivientes. La primera ministra lituana, Ingrida Simonyte, ha anunciado estas medidas, a las que se suma el cierre de todos los establecimientos no esenciales y la prohibición de las reuniones entre personas de diferentes hogares.

1.178 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes

El domingo, el país informó de una incidencia acumulada de 1.178 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes durante las últimas dos semanas, cifra que triplica a la del 4 de noviembre, cuando los positivos eran de 340 por cada 100.000 personas y se anunció un confinamiento más suave. En este momento, Lituania solo se encuentra por debajo de Croacia y Luxemburgo en la lista de los países más afectados por la COVID-19 realizada por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.

"No hay ningún lugar seguro en Lituania", aseguró la primera ministra a los medios después de anunciar las restricciones. El país se ha visto sobrepasado por la rapidez de expansión de la enfermedad y las autoridades sanitarias no tienen capacidad de rastrear los contagios, según informó Simonyte. "Las cifras son escalofriantes y deprimentes. Ya no podemos prever cuáles son las restricciones que podrían dar resultado", dijo al exponer las nuevas y severas medidas.

Varios países europeos, incluyendo a Alemania -que ha cerrado colegios, escuelas infantiles y comercios esenciales hasta el 10 de enero-, han establecido medidas más duras para contener al virus con anterioridad a las celebraciones navideñas. Además de informar acerca de las tres semanas de confinamiento, el Gobierno lituano indicó que se mantendrán otras restricciones hasta el 31 de enero, entre las que se encuentra el cierre de restaurantes, gimnasios, universidades y colegios de educación primaria y secundaria. Tanto Simonyte como el presidente Gitanas Nauseda han criticado al Gobierno del exprimer ministro Saulius Skvernelis por no imponer medidas más estrictas con una mayor prontitud.