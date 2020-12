Hay vida más allá de Google y su ecosistema de aplicaciones. A pesar de que estemos acostumbrados a utilizar el famoso buscador para realizar todo tipo de búsquedas o YouTube a la hora de consumir todo tipo de contenido audiovisual, existen una serie de alternativas que pueden ser igual de buenas e incluso mejores en algunos casos. Dicen que en la variedad está el gusto y, para salir de dudas, no nos queda otra opción que probar las diferentes opciones que nos ofrece el mercado y descubrir cuál se amolda más a nuestras necesidades.

Por norma general tendemos a utilizar los servicios de Google para resolver prácticamente cualquier problema. Sobre todo aquellas personas que tienen ahora mismo un teléfono con sistema operativo Android entre sus manos, quienes están habituados a utilizar las distintas plataformas a lo largo de día. Desde la tienda de aplicaciones Google Play hasta otros servicios como Google Maps, Gmail o Google Drive, entre otros. De hecho, y si quieres salir de dudas, en el siguiente enlace encontrarás todas las aplicaciones de Google que has utilizado en alguna ocasión y la información que conocen sobre ti.

Alternativas a Google y lo demás servicios del gigante electrónico

Sin embargo, este lunes ha sucedido lo que parecía imposible: Google y el resto de sus aplicaciones se han caído temporalmente a nivel internacional. ¿Qué hay que hacer cuando no se puede utilizar Google? En primer lugar, mantener la calma porque no se acaba el mundo. A continuación, valora otras opciones que te ofrece el mercado. En el caso del buscador, sin ir más lejos, puedes valorar otras opciones como DuckDuckGo, una plataforma que no rastrea al usuario y que vive solo de la publicidad contextual. También otras más recurrentes como Yahoo o Bing, donde podrás encontrar resultados similares a los que te pueden ofrecer en Google.

En el caso de YouTube pasa algo parecido. A día de hoy nadie entiende Internet sin una plataforma de vídeos en la que puedas encontrar respuesta a prácticamente cualquier pregunta. Sin embargo, y por raro que parezca, YouTube también se puede caer. ¿Cuáles son las mejores alternativas? A día de hoy Vimeo y Dailymotion para disfrutar de todo tipo de contenido. Si lo tuyo es el streaming, entonces decántate por Twitch.

Otras opciones a Gmail y Google Maps

Tener una única cuenta de correo puede ser un problema si tu servicio se cae como ha sucedido con Gmail. Por esa misma razón, y para evitar quedarte sin cliente de correo electrónico, puedes valorar otras opciones del mercado como Outlook y Yahoo Mail. A pesar de que tengas una cuenta principal en Gmail, una segunda opción no te vendría mal para mantenerte conectado con tus contactos de una forma rápida y sencilla.

Respecto a las aplicaciones de mapas, existen varias alternativas a Google Maps que pueden ser muy eficaces. Desde Apple Maps, la predefinida en los teléfonos móviles con sistema operativo iOS, hasta otras como Navmii. Una plataforma que te permite navegar por el mapa sin la necesidad de conectarte a Internet y que te muestra todo tipo de alertas de tráfico, límites de velocidad e incluso vías en reparación. Entre el resto de opciones valora aplicaciones como Here WeGo, Bing o CityMapper. Una serie de plataformas que, sin duda alguna, te permitirán salir del bache y dejar de vivir únicamente

Por último, y en lo que a tiendas de aplicaciones se refiere, también podrás recurrir a otras como la española UpToDown, donde encontrarás un sinfín de apps hechas a tu medida. Por lo tanto, hay vida más allá de Google y tan solo tenemos que buscar un poco para dar con ellas.