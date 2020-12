Así está siendo el eclipse solar que oscurecerá varios países de Sudamérica

El eclipse solar, que oscurecerá varios países de Sudamérica, ya se puede ver desde Chile, donde alcanzó tierra a las 11:40 hora local (15:40 en España). La zona sur del país podrá contemplar este evento en su totalidad en menos de dos horas, para luego avanzar hacia Argentina.

La sombra ha ingresado a Chile por el municipio de Saavedra, en la región de La Araucanía, a unos 800 kilómetros de Santiago y en donde se alcanzará el 100 % de oscuridad a las 12:58 hora local (16:58 en España), aunque las lluvias y las nubes amenazan la visibilidad del fenómeno, como también han compartido algunos usuarios en redes sociales.

Descrito por la NASA como una "coincidencia celestial", este evento estelar podrá observarse parcialmente en varios países del continente, como Perú, Bolivia, Uruguay o Paraguay, pero solo en Chile y Argentina se hará de noche en pleno día. De hecho, más de 100.000 turistas han viajado a las localidades chilenas de Pucón y Villarica para ver el evento, que no se volverá a repetir en Chile hasta 2048. No obstante, ya vivieron un eclipse solar en julio de 2019, visible desde su desierto al norte y que no ocurría desde 1592, según la Sociedad Chilena de Astronomía, que recuerda que, para mirar hacia el eclipse, es necesario proteger los ojos con unas gafas especiales para ello.