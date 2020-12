Demba Ba y el cuarto árbitro acusado de racismo hacen las paces: "Tuvieron una agradable conversación"

El PSG - Basaksehir de fase de grupos de Champions fue un partido muy polémico. Los jugadores de ambos equipos se retiraron del campo después de que varios miembros del staff y otros jugadores del equipo turco acusasen al cuartro árbitro, Sebastian Coltescu, de racismo por referirse a Pierre Webó -ex de Osasuna y actualmente segundo entrenador del Basaksehir- como "negro".

Ahora, el periodista rumano Emanuel Rosu publica unas palabras de Ousmane N'Doye, exfutbolista y amigo en común de Demba Ba y Coltescu. Demba Ba mantuvo el momento de mayor tensión con el árbitro rumano cuando le espetaba que "no tenía que referirse a Webó como 'ese chico negro'".

"Tanto Demba como Coltescu estaban sorprendidos por lo agradable que fue la conversación"

"Demba Ba nunca dijo que fuera racismo. Simplemente pensó que Coltescu no debería haber usado la palabra 'negro'. Coltescu lo entendió. Soy un gran partidario de la paz. Tanto Demba como Coltescu me llamaron después de que hablasen y ambos estaban sorprendidos por lo agradable que fue la conversación. Estoy seguro que fue solo un malentendido. Conozco a los rumanos y nunca he tenido problemas de racismo allí. Traté de hacerme con el número de Coltescu tan pronto como pude para animarle. Sé que no es racista", explica N'Doye. Según el periodista, N'Doye hizo de intermediario por conocer personalmente a los dos protagonistas. El exjugador pretendía que ambas partes aclarasen lo sucedido.

El partido tuvo que ser interrumpido en la primera parte por la tangana formada tras el incidente. Finalmente, la UEFA se reunió con el cuarteto arbitral y decidieron sustituir a todo el equipo de árbitros y aplazar el partido al día siguiente. Como acto simbólico, los jugadores reanudaron el partido al día sigueinte arrodillándose en el césped y con el puño en alto en contra del racismo.