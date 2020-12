"Que sepáis que Alá os ha preparado a los muyahidines de Ripoll"

Més vídeos inèdits de la cèl.lula de Ripoll. Tornaven de París, en cotxe. Al davant: Youssef Aalla i Omar Hichamy. Diuen: "Cristians veureu una cosa que us encantarà. (Riure) Al.là us ha preparat als mojaidins de Ripoll. Enemics d\'Al.là vindrem a per vosaltres amb homes". pic.twitter.com/OyPZjetouL