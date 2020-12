Laporta explica por qué tiene ventaja en las elecciones de cara a poder convencer a Messi de que se quede

El precandidato a la presidencia del Barcelona Joan Laporta dijo este miércoles que juega 'con ventaja' ante 'las otras candidaturas' en el 'caso' Leo Messi, pero que tendría que ser el ganador de las elecciones para saber 'cómo está realmente el club' y hacerle 'una propuesta que no esté basada en el dinero'.

"Haré todos los esfuerzos que sean necesarios para convencerle de que continúe vistiendo la camiseta del Barça, y juego con ventaja respecto a las otras candidaturas porque con Leo (Messi) tenemos una relación de mutuo respeto y afecto", afirmó Laporta en declaraciones a Efe en Granada.

"Messi siempre ha dicho que todo lo que yo le he dicho lo he cumplido. La credibilidad que puedo tener frente a él me enorgullece y me da la posibilidad de intentar convencerlo para que se quede", añadió Laporta esta tarde antes de asistir a un encuentro con representantes de peñas barcelonistas de Granada y su provincia.

"Tengo que estar investido para saber cómo está realmente el club y hasta dónde puedo llegar, para hacerle una propuesta que no esté basada en el dinero porque Leo no se guía solo por el dinero, pretende estar convencido de que va a haber un equipo muy competitivo para poder seguir ganando 'Champions", eso es lo que quiere él y lo que quiero yo', sentenció.

Laporta tiene claro que 'Messi adora el Barça' y que van a 'encontrar el punto de confluencia' para que 'acabe decidiéndose' por seguir en la entidad porque sería 'continuar una muy bonita historia'.

El precandidato también habló sobre el neerlandés Marc Overmars, al que en las últimas horas se ha relacionado con un futuro organigrama deportivo azulgrana en caso de que sea elegido presidente.

"Tenemos contactos con mucha gente porque hemos motivado a mucha gente. Marc ha sido un excelente director deportivo del Ajax, un grandísimo jugador y una persona seria, que ha sido responsable y ha sabido actuar profesionalmente a un alto nivel, como ha demostrado en el Ajax", aseveró sobre Overmars.

"Los socios me tienen que votar porque tengo la experiencia necesaria, la preparación y la determinación para tomar decisiones desde un liderazgo fuerte, que es lo que ahora el club necesita. Ya lo he hecho y si me dan la confianza lo volveré a hacer todavía mejor", apuntó.

Laporta cree que es el momento de 'buscar un equilibrio entre la gestión de las emociones y la gestión del club' y señaló que su objetivo es 'devolver la autoestima al barcelonismo', incidiendo en que 'actos como el de ayer en Madrid gustan a la gran mayoría de barcelonistas'.

Sobre esa lona gigante con su imagen desplegada cerca del Estadio Santiago Bernabéu, afirmó que fue una acción 'empática y sutil' que tuvo 'elegancia, simpatía y un punto de ironía'.

"Iba dirigida a los socios y aficionados del Barcelona en Madrid, que es sede electoral, y creo que la gente lo ha tomado como un gesto simpático y de una rivalidad que existe pero con sentido del humor, porque le tenemos que poner sentido del humor al fútbol", añadió.

"Nos tiene sin cuidado que nuestra manera de promover nuestra candidatura pueda gustar más o menos a otros candidatos, estamos para trabajar, no para dejarnos llevar por las inercias y no para contar al socio lo que quiere sin contenido o con desconocimiento del Barcelona", subrayó.

Laporta comentó que respeta a los precandidatos a los que no haya gustado su acción de este martes en Madrid, pero aclaró que él sabe 'muy bien lo que le conviene al Barça'.