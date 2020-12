Las razones del Supremo para enviar a Arnaldo Otegi otra vez al banquillo

El Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia en la que ordena volver a juzgar al líder abertzale Arnaldo Otegi y el resto de condenados por el caso Bateragune. Una sentencia en la que los jueces de lo penal entienden que la sentencia europea que le dio al razón al líder de EH Bildu implica que la Audiencia Nacional debe repetir el juicio con distintos magistrados, y no que haya que absolverles de forma automática.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio la razón a Otegi en 2018 y declaró que no había tenido un juicio justo: la sentencia europea entendió que una de las juezas de la Audiencia Nacional que le juzgó y condenó a seis años de cárcel, Ángela Murillo, no fue imparcial. "Ya sabía yo que no me iba a contestar", dijo la magistrada durante el juicio celebrado en 2011.

El Tribunal Supremo ya anunció hace unos días su decisión de ordenar repetir el juicio y ahora acaba de hacer pública una sentencia de 18 páginas en las que explica los motivos: para la sala de lo penal la sentencia europea no implica la absolución de los acusados, sino que deben ser juzgados por un tribunal diferente al de 2011 para preservar tanto sus derechos como los de las acusaciones.

La sentencia, que ha tenido como ponente al magistrado Miguel Colmenero, explica que "la anulación de la sentencia de casación exige el dictado de una nueva que resuelva adecuadamente el recurso de conformidad con la doctrina del TEDH aplicada al caso. Es decir, estimando el motivo en el que se alegaba vulneración del derecho a un juez imparcial y acordando, consecuentemente, la nulidad de la sentencia de instancia".

Sentencia y jueces nuevos

Con un nuevo tribunal de la Audiencia Nacional y un nuevo juicio, fuentes judiciales explican a esta emisora que Arnaldo Otegi y el resto de encausados por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna podrían volver a ser condenados. En ese caso, podría darse la circunstancia de que fueran condenados a menos de seis años de cárcel, o también absueltos, y deberían ser indemnizados en base a la última doctrina establecida por el Tribunal Constitucional.

Para el pleno de la sala de lo penal este caso requería de una nueva sentencia y no directamente de una absolución y es "imprescindible" un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. "No existe una resolución válida sobre el fondo, es decir, sobre la existencia de los hechos, la participación de los acusados en los mismos, y sobre su carácter delictivo", dice. Los acusados han estado en prisión "en ejecución de una pena impuesta en una sentencia que ha sido declarada nula, y tienen derecho a una respuesta", así como también las acusaciones "tienen igualmente derecho a que sus pretensiones, debida y oportunamente formuladas, sean resueltas por una resolución motivada", dice la sala de lo penal.