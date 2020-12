Álvaro Benito desvela el importante problema de vestuario del Real Madrid: "A ver cómo lo gestiona Zidane"

Tras la sufrida y polémica victoria del Real Madrid ante el Athletic, el Sanedrín de El Larguero ha valorado los tres puntos de los de Zidane y el momento de forma que atraviesan los blancos. El Real Madrid ha conseguido su cuarta victoria consecutiva tras las importantísimos partidos ante Sevilla, Monchengladbach y Atlético de Madrid.

Zidane lo ha hecho con muchas menos rotaciones de lo habitual y confiando en sus fijos. Para Álvaro Benito, "los que se lo han ganado. Otros no se lo han ganado. Esto no es lo ideal para Zidane, lo ideal sería que hoy hubiera podido dar descanso a dos o tres. Toca enganchar a los que están desenganchados".

"El proceso es complicado porque si no les pones a jugar no van a coger ritmo y si les pones te la juegas porque no están bien, a ver cómo lo gestiona, pero va a necesitar más ingredientes en la ecuación porque si no, va a llegar marzo y van a estar todos fundidos", ha añadido.

Julio Pulido, por su parte, ha opinado: "No sé qué sería de este equipo sin la presencia clave de estos dos jugadores", en referencia a los dos protagonistas del duelo frente al Athletic, esto es, Benzema y Courtois.

El nivel de Benzema

Álvaro Benito ha señalado que Benzema "es una cabeceador increíble" y que "solo Lewandowski le supera como cabeceador en las últimas tres temporadas".

Además, sobre el francés y el desempeño del ataque del Real Madrid, ha matizado: "Cuando toca jugar en espacios reducidos, creo que le faltan socios".

"Con la edad que tiene, con todo lo que ha ganado, poca gente tiene que haber en el mundo del fútbol con la ambición de Karim Benzema", ha señalado Jesús Gallego.