Así ha sido este año de pandemia en la residencia de ancianos donde tocó el Gordo el año pasado

"Mis yayos son mi familia", repite a menudo Pilar Magrazó. Desde hace 25 años dirige la Residencia Alcañiz y todos los años vende allí participaciones de la Lotería de Navidad de El Cachirulo, una asociación aragonesa en Reus de la que fue presidente durante muchos años su hermano José. "Cogimos la costumbre de coger siempre talonarios y la suerte de que tocó el Gordo el año pasado. No nos lo podíamos creer", cuenta Pilar, que justo no estaba pasando por su mejor momento esos días: "El día del sorteo no me encontraba bien. Estaba en la cama cuando me llamó mi hermano diciendo que había tocado. Pensé que estaba de broma pero al oír a cuñada de fondo ya me lo empecé a creer y, en camisón y todo, me fui a la residencia".

El centro de mayores se llenó de gente: "En 5 minutos no sabes cómo se puso, parecía la fiesta mayor. Es una emoción tan grande que no te lo puedes creer. Lloras, cantas, todo junto…", rememora Pilar. Lo que más ilusión le hizo es que estuviera tan repartido, que todo el mundo se llevase "un pellizquico", con una o dos participaciones de 5 euros: "Los yayos compran para sus hijos y sus sobrinos, siempre están pensando en ellos. También tenían las trabajadoras de la residencia y mi familia, porque mi hermano había repartido entre mucha gente". Era inevitable que la celebración durara varios días: "Con unos primos de Barcelona hicimos una calçotada y también lo celebramos con la familia un fin de semana en Calanda".

Una de las residentes dijo que quería hacer una fiesta con su familia para celebrar el premio y que iba a comprar una torta de pimientos, típica de Alcañiz, pero murió a los pocos días: "Hicimos la fiesta en su honor con sus sobrinas más tarde", recuerda Pilar, que también se había quedado con participaciones del Gordo y repartió el premio con sus hijos. El coronavirus ha impedido que pueda disfrutar del premio como a ella le habría gustado: "Quedamos con los amigos en hacer un crucero pero se nos ha ido hasta la ilusión. Los que somos mayores solo podemos salir un poquico por la mañana y las tardes se hacen muy largas… esto te quita la ilusión de todo", cuenta con tristeza. Aún así reconoce que el dinero le ha venido muy bien en este año tan complicado.

"La residencia parecía la fiesta mayor", cuenta Pilar, con camisa de puntos y flores en la imagen / lacomarca.net

Uno de sus hijos y su nuera trabajan también en la residencia y Pilar destaca su labor durante estos meses de pandemia: "Desinfectan a diario las habitaciones y están cuidando de los yayos tan bien que no hemos tenido ningún contagio en todo este tiempo". Critica la falta de ayudas a las residencias privadas, que han tenido que gastar mucho dinero en material y recursos para que todo sea seguro: "Normalmente tenemos 40 yayos pero este año tenemos 30 con tres trabajadores más". Además, han tenido que habilitar una mampara de cristal para las visitas y tres salas para que haya tres grupos de mayores separados, que no se mezclen entre sí, y tener controlados posibles brotes.

Este año, le están pidiendo a Pilar más lotería que nunca aunque ella duda mucho que vaya a tocar dos años seguidos en el mismo sitio. En cualquier caso, cree que este 2020 ya ha tenido el mejor premio: que no haya entrado el coronavirus en su residencia.