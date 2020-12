El futbolista alemán del Bayern de Múnich, Leon Goretzka, ha sido protagonista este fin de semana con unas declaraciones incendiarias sobre una de las opciones políticas del país alemán. En una entrevista con el diario Welt ha declarado abiertamente su posición política lanzando un dardo envenenado a el AfD, que es un partido colocado en la ideología nacional conservadora en la extrema derecha.

Leon Goretzka le ha dedicado las siguientes palabras a la extrema derecha alemana: "La crisis del coronavirus ha dejado muy claro qué tipo de partido son. Es una vergüenza para Alemania", afirma en el inicio de su argumentario contra este sector político y va más allá: "En su momento, critiqué a AfD porque eran evidentes sus contradicciones. Es un partido apoyado por gente que niega el coronavirus y que relativiza el Holocausto", confirmó.

Nombrando incluso el Holocausto, una experiencia traumática para el mundo entero y especialmente para el país germano. Leon Goretzka recuerda su encuentro con una superviviente de esta tragedia, algo que le marcó de por vida: "Hablar con una superviviente del Holocausto fue una experiencia que me dejó helado. Incluso trajo consigo la Estrella de David. Me dijo que depende de nuestra generación que lo que ocurrió entonces no vuelva a suceder nunca más y por eso lucha ella todos los días”, afirmó.

El nombre de Goretzka ha copado todos los medios alemanes y no va a parar tal y como ha anunciado en esta entrevista con el diario alemán ya que pretende convencer a varios compañeros de profesión para que se postulen en contra de la AfD: "Vivimos en una democracia que nada ni nadie puede romper”, sentenció.