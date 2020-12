Cerca de 10.000 viajeros británicos llegaron a España al día durante las últimas dos semanas

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha apostado este lunes por la coordinación europea para decidir sobre la nueva cepa de coronavirus de Reino Unido, y ha asegurado que en España "no hay constancia" de que haya presencia de esta cepa, pero eso no quiere decir que no esté.

Rusia se acaba de sumar a los países que han suspendido los vuelos al Reino Unido durante una semana, pero el tráfico aéreo entre España y Reino Unido funciona con normalidad. No hay datos oficiales del número de pasajeros que están en los más de 200 vuelos previstos para hoy, pero con la media de datos de noviembre la cifra prevista de personas llegadas en un día sería de mínimo 10.000 personas.

Para este lunes están previstos 201 vuelos con el Reino Unido, de ellos 102 son llegadas. Aún no hay datos oficiales de cuántos pasajeros vienen en cada avión, pero los últimos oficiales de Aena arrojaban una media global de 105 personas por vuelo en noviembre.

De mantenerse a este nivel en los últimos vuelos con el Reino Unido esto equivaldría a la llegada este lunes de 10.700 pasajeros desde allí. En el día de ayer (domingo) fueron 246 los vuelos entre Reino Unido y España, 126 de llegada a nuestro país, y, con la misma media, serían 13.200 pasajeros.

Si extrapolamos estos datos de vuelos y pasajeros de media por avión a las dos últimas semanas equivaldría a la entrada en España de 168.000 pasajeros desde el Reino Unido en los últimos 14 días.

Las zonas con más llegadas

En lo que respecta a los principales aeropuertos de llegada durante estas últimas dos jornadas, Tenerife Sur, Málaga, Gran Canaria, Alicante y Lanzarote, son las principales terminales de llegada de británicos a España, todos ellos por delante de los aeropuertos de Madrid y Barcelona.

José Martínez Olmos, que fue secretario general de Sanidad entre 2005 y 2011 y ahora es profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada, ha sido entrevistado este lunes en 'Hoy por Hoy' y ha explicado los riesgos de esta nueva cepa británica del COVID-19. La medida tomada por España de reforzar las PCR con Reino Unido es para Martínez Olmos "suficiente", aunque este experto avisa de que la nueva cepa puede ya circular en España y anima a identificarla en aquellas zonas en las que en las últimas semanas han llegado más británicos.