"Es muy feo lo que has hecho": la lección de Jordi Cruz a un concursante por meterse con la sensación Henar

Masterchef Junior ha resuelto este martes su segunda gala con tres nuevos expulsados. Después de quedarse a la cola en la tabla de puntos del programa, y ante las dificultades mostradas a la hora de elaborar todo tipo de piruletas, gominolas y zumos en la prueba final, el jurado ha despedido a Pablo, Adriana y Manel. De esta manera, y en apenas dos galas, el número de concursantes del talent culinario se ha reducido de los 17 iniciales hasta los 11 actuales.

El programa comenzaba con una primera prueba en la que los aspirantes han tenido que preparar platos relacionados con algunos de los cuentos más populares. Desde Alicia en el país de las Maravillas hasta Hansel y Gretel. Todo ello frente a un jurado que se disfrazaban para la ocasión. Mientras que Pepe Rodríguez aparecía disfrazado como el Gato con botas, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz se decantaban por Caperucita roja y Pinocho, respectivamente.

Henar vuelve a protagonizar uno de los momentos de la gala

Tras una primera cata, el jurado ha ido otorgando una serie de puntos que han sido fundamentales de cara a la parte final de la gala. A continuación, los aspirantes han visitado el Palacio Real para la prueba de exteriores en el que han tenido que cocinar un menú de cuatro platos para 100 comensales. Tras la victoria del equipo rojo, los concursantes volvía a las cocinas de Masterchef y protagonizaban uno de los momentos del programa.

Un momento que, al igual que sucedió la semana pasada, ha sido protagonizado por Henar. Si hace apenas siete días se ganaba el cariño del público por su reflexión sobre los crushes y los desamores, en esta ocasión vuelve a ser noticia por un incidente con su compañero Javier. Después de que Samantha le pidiera explicaciones después de decir que era una rompecorazones cuando previamente había confesado ser una "experta en el desamor", la joven nacida en Alcorcón reconocía que a lo largo de su vida ha rechazado a otras personas y que le han rechazado a ella.

Jordi Cruz y el "amor platónico" hacia Henar

Sin pensárselo dos veces, Javier le insinuó que la habían rechazado porque era muy fea. Algo que no le gustó a Jordi Cruz, quien le recordó que tiene que aprender a respetar a los demás. Aprovechando la ocasión, el chef reconocía que Henar le parecía excepcional: "Tiene una belleza interior y exterior maravillosa". Lejos de amedrentarse, la joven le dio las gracias por el halago con orgullo. Por otro lado, Samantha le preguntaba por algunas de sus compañeras, quienes dicen tener cierta envidia por la relación tan bonita que ha creado con Jordi Cruz.

Efectivamente, la concursante ha reconocido que hay un problema: "Desde que te llamé pivonaco hay algunas que también contigo". No obstante, tal y como explicaba fuera de las cocinas, el esquema es muy claro: "Jordi=Henar". A pesar de que la concursante afirmaba que Adriana era una de las concursantes que quería estar con Jordi Cruz, el chef le explicaba que no le quería hacer daño pero que solo tiene "ojitos para Henar".

Respecto a la polémica con Javier, el jurado le ha pedido al concursante que respete a sus compañeros y compañeras: "Si no te cae simpático no pasa nada. Si no tienes nada bueno que decir, mejor estar callado". Lejos de responder al jurado, el joven decidió reflexionar lo que había hecho y acató con madurez la lección.