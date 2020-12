"No tengo miedo a morirme, sino a contagiar a mi hijo, que es de riesgo": el motivo de María para vacunarse

La vacunación contra el coronavirus ha arrancado este domingo en nuestro país. Los mayores de las residencias y el personal sanitarios han sido los grupos prioritarios para ponerse el antídoto. Nervios, alegría y emoción han vivido todos los protagonistas del día, que han acogido la vacuna con ilusión y muchas ganas.

A los 96 años, Araceli ya es conocida en todo el país por haber sido la primera persona en recibir la vacuna de Pfizer en la residencia Los Olmos, en Guadalajara. Las demás comunidades han recogido el relevo y durante toda la jornada han estado inyectando los viales.

La mayoría de los ancianos coincidían en el motivo para inocularse la vacuna: poder abrazar a los suyos y contribuir a que el "bicho" de vaya cuanto antes. Un octogenario agradecía a las enfermeras que le ponían la vacuna y deseaba con toda su alma poder ver a su "nietillo" en cuanto la situación lo permitiese.

En Canarias, la primera mujer en ser vacunada comentaba esperanzada que pronto vería el mar y podrá salir a dar paseos y tomar el sol. Ninguno tenía miedo al pinchazo y la ilusión desbordaba las residencias. Así, con 86 años, la primera mujer en Madrid en recibir la dosis contra el coronavirus, María, tenía muy clara su decisión.

"Me ha hecho mucha ilusión, porque tenía muchas ganas de que me la pusieran, porque tengo miedo, no a morirme, tengo miedo a contagiar el virus a un hijo que tengo que es de alto riesgo. Entonces, yo para poderle ver y abrazarme con él yo decía, que me vacunen cuanto antes", confesaba a las cámaras de Telemadrid, que la entrevistaban en directo.

Sus sinceras y altruistas palabras se hacían eco en las redes sociales, pues miles de usuarios se rendían ante la octogenaria y aplaudían su acto de valentía. "Pongan al lado de la definición de 'generosidad' la foto de María", escribía un usuario en Twitter. "Gracias María por tus palabras, tu valentía pero sobre todo por tu generosidad", escribía otro.

María, la primera madrileña en ser vacunada: "Ya tenía ganas, no porque tenga miedo a morirme, sino a poder contagiar"

Amigos de la @RAEinforma pongan al lado de la definición de "generosidad" la foto de María.

Grande.

Personas como María me hacen reconciliarme con el ser humano, hacen falta más personas como ella ❤