La apuesta de uno de los biólogos más importantes sobre la COVID-19 y otros temas que te interesaron en abril

El pasado mes abril seguimos encerrados en nuestras casas para hacer frente a la propagación de la COVID-19. Los casos seguían aumentando y también las muertes. Esto, unido a la imposibilidad de salir de nuestros hogares salvo para casos de extrema necesidad, nos llevó a preguntarnos cuándo podríamos doblegar la curva y volver a la tan esperada normalidad. Estas fueron las noticias más vistas por los lectores y lectoras de CadenaSER.com

La apuesta de uno de los biólogos más importantes del mundo: "en mayo habrá menos casos, incluso sin medidas"

El pasado mes de abril, el aventurero y presentador Jesús Calleja entrevistaba al biólogo español Adolfo García Sastre en su perfil de Instagram. Después de abordar cuestiones sobre el virus y la situación de pandemia mundial, el investigador aseguraba que mayo sería el mes en el que comenzarían a bajar el número tanto de casos como de fallecidos por la COVID-19: "El 9 de mayo creo que habrá menos muertes de las que hay ahora".

Una trabajadora de un supermercado de Cartagena responde a unos vecinos que le piden que se vaya de su casa

Muchas fueron las personas que dijeron que el confinamiento nos haría mejores personas. Y puede que fuera verdad en algunos aspectos. Sin embargo, no todos lo vivieron así. El pasado mes de abril, Miriam Armero se encontró una nota en el portal de su vivienda en la que sus vecinos le pidieron que se marchara de su casa por trabajar en un supermercado: "Queremos pedirte, por el bien de todos, que te busques otra vivienda mientras dura esto".

El "prestigioso" estudio que citó Casado en el Congreso ni es académico ni es científico

El pasado mes de abril, el líder del Partido Popular Pablo Casado denunciaba en el Congreso que España era el país que peor estaba gestionando la pandemia. Para ello se basó en un "prestigioso" documento que, varios días más tarde, se demostró que no era tal. Ni era un informe, ni había sido realizado por un equipo de investigadores científicos o académicos. El informe final no estaba publicado y su autor reconoció, en declaraciones a la Cadena SER, no haber seguido el caso de España ni siquiera a través de la prensa.

Entrevista a uno de los pilotos que viaja a China para traer material sanitario: "En los vuelos hay soledad"

¿Cómo es volar sin apenas aviones en el espacio aéreo? Elvira Lindo entrevistaba el pasado mes de abril al piloto Manuel Serrano para conocer cómo eran los vuelos a China para traer material sanitario a España: "Yo diría que es algo muy cinematográfico; tenemos que pasar más controles, el aeropuerto desierto, la plataforma sin aviones, en el aire hay solo un controlador que nos habla, son sensaciones muy raras que se acentúan en el vuelo".

Así es la desescalada que prepara el gobierno: cómo, dónde y cuándo llegará la nueva normalidad

Tras más de un mes y medio encerrados sin poder salir de nuestras viviendas más que para razones de extrema necesidad, el Gobierno comenzó a preparar la desescalada rumbo a la nueva normalidad. Durante el pasado mes de abril te adelantamos los parámetros objetivos de los expertos para organizar las distintas fases de la desescalada. Desde la tasa de contagio o la incidencia acumulada hasta la tasa hospitalaria o el porcentaje de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).