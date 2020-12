"No me lo esperaba y aprovecho para rectificar aquí": Margarita del Val sorprende a Lorena García en directo

Margarita del Val, además de una de las científicas más prestigiosas del CSIC, ha sido un referente informativo y didáctico durante la pandemia, tanto por sus avisos como por sus llamadas constantes a la cautela. Sin embargo, este martes ha querido aprovechar su intervención en directo en 'Espejo Público' con Lorena García para dejar claro, públicamente, que se había equivocado con una de sus predicciones sobre la vacuna del coronavirus.

Del Val, que llegó a vapulear en televisión las vacunas de Moderna y Pfizer bajo el argumento de que no le convencían "para nada", no ha tenido ningún reparo en dar su brazo a torcer. “¿Las vacunas? Yo no me las esperaba, así que aprovecho para rectificar aquí. Yo esperaba que iba a ser claramente más tarde, pero ha ido todo muy bien. Ha habido mucha investigación previa, la investigación no se improvisa. Ha ido todo muy bien", ha dicho al mismo tiempo que reconocía que ve una situación "mejor", más optimista. Aún así, volvió a hacer un llamamiento a la precaución: "Esto tampoco se ha acabado, ¿eh? Vamos despacito. No podemos alegrarnos de cosas que todavía no sabemos”.

Asimismo, ha avanzado cuál es la siguiente gran duda para la ciencia en lo que atañe a estas vacunas. En su opinión, la inmunidad colectiva protege a la sociedad cuando la vacuna evita que las personas que han sido vacunadas transmitan el virus, algo que todavía es pronto para saber. "Como aún no sabemos si pueden contagiar, no sabemos si existe la posibilidad de que estas vacunas contribuyan para algo en la inmunidad colectiva”, concluyó.

La primera vacunada recibe la segunda dosis

La británica Margaret Keenan, la primera persona del mundo en recibir la vacuna de Pfizer y BioNTech al margen de los ensayos clínicos, ha recibido este martes la segunda dosis del tratamiento. Con ella, teóricamente tendría prácticamente garantizada su inmunidad frente a la COVID-19, con una vacuna cuya eficacia es del 95%, según anunció la propia empresa farmacéutica.

Keenan, de 90 años, recibió la primera dosis el 8 de diciembre, en una imagen que dio la vuelta al mundo porque supuso el arranque de una campaña que posteriormente se ha extendido a otros países. La mujer ha vuelto este martes al Hospital Universitario de Coventry, según el medio británico 'Sky News'.