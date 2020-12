Los robots también saben bailar, y lo hacen mejor que muchos al más puro estilo 'Dirty Dancing'

Hace ya varias décadas, concretamente en el año 2000, Honda presentaba en sociedad a Asimo. Un robot humanoide, diseñado para ayudar a personas que carecían de movilidad completa en sus cuerpos, que se convertía automáticamente en el más avanzado de su época. Sin embargo, sus inicios no fueron del todo buenos. En su presentación frente al público, el robot se cayó estrepitosamente delante de todos los espectadores y demostraba que todavía no estaba preparado para ayudar a la sociedad en su día a día.

No obstante, la robótica ha evolucionado muchísimo durante estas dos últimas décadas y nos ha demostrado que el día en el que los robots y los humanos trabajen codo con codo están más cerca que nunca. Todo ello gracias a empresas como Boston Dynamics, donde han depurado la agilidad de estas máquinas hasta límites insospechados. Y es que, tal y como han ido demostrado la compañía durante estos últimos años, ya no se tropiezan en las escaleras.

Los robots bailan al ritmo de Dirty Dancing

Ahora los robots saltan y dan todo tipo de piruetas de ensueño con firmeza. También pueden desplazarse por zonas pedregosas para ayudar en tareas de rescate, resistir a prácticamente cualquier golpe e incluso bailar todo tipo de canciones sin perder el ritmo. Hace apenas unas horas, y para celebrar las fiestas, el equipo de Boston Dynamics ha puesto a bailar a algunos de sus robots más característicos. Y no, no han bailado una coreografía sencilla.

Como si de Frances Houseman y Johnny Castle se trataran, los protagonistas de este vídeo han bailado el mítico Do You Love Me de The Contours. Una canción que apareció en la mítica Dirty Dancing, la canción que marcó a toda una generación. En primer lugar, uno de los robots humanoide comienza a saltar y mover las caderas mejor que muchas personas. También chasquean los dedos con gracia y a repetir algunos de los movimientos más característicos de la coreografía.

El robot que ayuda en la pandemia de COVID-19 también sabe bailar

Pero no está solo. Mientras el robot humanoide baila la canción, el equipo de Boston Dynamics nos muestra a un segundo robot siguiendo sus pasos. Como si fueran una pareja de baile, ambos repiten cada paso al unísono, demostrando una gran coordinación entre ellos. Sin embargo, no son los únicos en la pista de baile. Pasados unos segundos entra en acción el perro robótico de la compañía, Spot Mini. Un robot que ayuda a los médicos a hacer frente a la COVID-19 y que no se achanta cuando le piden salir a la pista de baile.

También un tercer tipo de robot que, a pesar de su gran envergadura, demuestra tener una habilidad innata para bailar. De esta manera, el equipo de Boston Dynamics pone fin a su 2020 y espera que el 2021 sea mucho mejor en todos los aspectos.