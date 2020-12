"Para ti cantar y no cagarla ya es un esfuerzo": Vox carga contra Miki Núñez por su última entrevista

El cantante Miki Núñez ha confesado, en una entrevista publicada este miércoles en el diario El Mundo, que no comprende que haya gente de Vox que escuche sus canciones: "Si eres de Vox, no sé qué coño haces escuchándome". Todo ello como respuesta a una de las preguntas del redactor del citado medio, quien le recuerda las acusaciones vertidas contra su persona sobre su apoyo al independentismo, a los presos políticos o su reivindicación al uso del catalán.

Después de defender su libertad de expresión, y de reconocer que puede dar su opinión sobre lo que le apetezca, el cantante ha explicado que ha perdido seguidores por decir lo que piensa. Algo que también dijo hace unos meses en una entrevista para Los 40, en la que recordó que hay mucha gente que le ha dejado de seguir durante estos últimos años por cagarse en Vox y en la ultraderecha.

No obstante, el artista asegura que no los echará de menos porque le ayudan a hacer un cribado de "gente idiota": "Si sigues lo que proclama Vox, no vengas nunca más a mi concierto. No sé qué coño haces escuchándome". Unas declaraciones que han llamado la atención del partido político liderado por Santiago Abascal, quien ha criticado las declaraciones del cantante catalán y ha aprovechado para arremeter contra él.

Para ti cantar y no cagarla ya es un esfuerzo. https://t.co/NjziMH1SX7 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) December 30, 2020

Tras la publicación de la entrevista, y su posterior venta en redes sociales, algunos usuarios han comenzado a cargar contra el artista por sus declaraciones. Mientras que algunos han asegurado desconocer de quién se trata, otros le recuerdan que tan solo pudo quedar el 22 en el Festival de Eurovisión el año pasado. Una serie de críticas que se han magnificado después de que Vox haya decidido responder al cantante a través de su cuenta de Twitter.

Dos horas después de publicar la entrevista en redes sociales, el partido político ha calificado al cantante de "pintamonas". Pero no solo eso. Al igual que el resto de usuarios que cargaron contra él horas atrás, el partido político le ha recordado que quedó de los últimos en Eurovisión el año pasado. A pesar de quedar sexto en Operación Triunfo 2018, su propuesta La Venda conquistó tanto al jurado como al público, quienes decidieron que su canción debía representar a España en Eurovisión.

Sin embargo, y como viene siendo habitual desde hace ya varios años, la propuesta española no salió bien parada. Tras el recuento final de los votos, y a pesar de defender la canción con uñas y dientes, el artista catalán tan solo pudo quedar en la posición número 22 con 60 puntos. Después de explicar una vez que se caga en todas las personas que defienden lo que proclama Vox, el partido político ha respondido al cantante diciendo que es un auténtico esfuerzo no cagarse cada vez que canta: "Para ti cantar y no cagarla ya es un esfuerzo".