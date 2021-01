"No somos criminales": el alegato de una mujer semidesnuda en la rave de Llinars que indigna a las redes

La 'rave' ilegal que comenzó a celebrarse la tarde de Nochevieja en una nave abandonada de Llinars, Barcelona, y que ha durado más de 40 horas, ha sido desalojada esta mediodía por los Mossos D'Esquadra. El desalojo se ha desarrollado con incidentes y resistencia y desobediencia por parte de los organizadores y los centenares de asistentes.

Aunque en general en Nochevieja se han respetado las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus y las restricciones particulares de cada comunidad, se han celebrado algunas otras fiestas ilegales. Sanciones por incumplir el toque de queda, por incumplir el número de máximo de asistentes en las reuniones familiares o incluso por resistencia a la autoridad.

El caso de Barcelona ha sido el más sonado y es que, incluso cuando los agentes han entrado a la nave para pedir a los asistentes que se marcharan con las correspondientes sanciones, ha habido quienes se oponían y rebatían la orden policial. Una mujer semidesnuda se dirigía a los agentes visiblemente alterada para defender su "derecho" a estar en la fiesta ilegal.

"Estamos con la familia, escuchando música. Tenemos todo el derecho. No somos criminales, no tenemos armas, no hay pelea", alegaba a los agentes cuando se disponían a desalojar la nave. "¿No me escucha? ¿No me escucha?", gritaba con tono desafiante.

El periodista Ibon Pérez ha publicado en Twitter el vídeo de la asistente a la 'rave' mostrando gran indignación por sus palabras y la situación en sí. Muchos han sido los usuarios que se han sumado a las críticas al no dar crédito que, en plena pandemia, haya gente tan irresponsable que decide ir a fiestas sin respetar las medidas sanitarias.

"Propongo que legislen para que esta gentuza sea anotada en una lista negra por negligentes y se les prohíba la entrada en residencias publicas", señalaba un usuario de Twitter, mientras que otros criticaban la irresponsabilidad.

"De rave contra el sistema con su Apple Watch"

Sin embargo, otros usuarios de la red social se lo han tomado con humor y han apreciado un detalle en la mujer del alegato que no han dejado pasar desapercibido. "De rave contra el sistema con su Apple Watch", escribía uno, que añadía: "Si es que me tengo que reír porque si no, uno se amarga con tanto sinvergüenza".

En este sentido, iban llegando los comentarios sobre el detalle del Apple Watch y uno advertía: "Creo que lo que han consumido en estos días vale más que el reloj..."

