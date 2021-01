"Nadie ha jugado tan bien con eso": Guardiola recuerda lo mejor de Johan Cruyff como entrenador

"Cruyff era muy bueno en ayudarte cuando eras débil y en apretarte mucho cuando empezabas a asomar la cabecita y los medios empezaban a hablar de ti era muy exigente". Así resume Pep Guardiola lo que le quedó de la etapa en la que debutó en el Barcelona a las órdenes de Johan Cruyff.

Según el actual técnico del Manchester City, el holandés era único al manejar las emociones de los futbolistas. "No ha habido nadie que jugara tan bien con las balanzas de darte, quitarte, exigirte o abrazarte como Johan", dice en un avance del reportaje 'Tócala otra vez, Pep', que se emitirá el 5 de enero en #Vamos, de Movistar+.

Guardiola recuerda en el documental su debut en la Liga con el FC Barcelona, que se produjo el 16 de diciembre de 1990. Y lo hace resaltando un detalle del hombre con el que después lo ganó todo. "El debut fue con muchos nervios y tensión, pero me acuerdo que Johan me vino en el descanso y me dijo que estaba jugando muy bien. Esas cosas de mucho, mucho cariño", dice.

Tócala otra vez...

Pep Guardiola habla en primera persona de todas las etapas de su carrera como futbolista con motivo del trigésimo aniversario de su aparición en la élite arrancando una carrera que le definió como uno de los mejores y más singulares centrocampistas de la historia.

Su formación en La Masía, la llegada al primer equipo del Barça y los éxitos con el maravilloso y revolucionario Dream Team de Johan Cruyff componen el punto álgido de la trayectoria de un futbolista referencial para entender cómo cambió el fútbol en los años 90 a ritmo de toque.

Guardiola también analiza su evolución posterior: todavía en Barcelona con otros entrenadores, su experiencia en la selección española y sus pasajes por el fútbol de otros países militando en el Brescia y la Roma en Italia, el Al Ahli de Qatar o el Dorados de Sinaola mexicano, donde se retiró para posteriormente iniciar su fabulosa carrera como entrenador.

El programa cuenta además con el análisis y la memoria de antiguos técnicos, compañeros de equipo, y periodistas que siguieron muy de cerca todo su itinerario: Antonio Olmo, Charly Rexach, Antonio Pinilla, Paco Seirul.lo, Andoni Zubizarreta, Juanma Lillo y Ramón Besa.