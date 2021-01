"No quiero empezar el año llorando": el mensaje de Fernando Torres que emociona a los atléticos

Fernando Torres volvió al Atlético de Madrid hace seis años después de un periplo que le llevó del Liverpool al Chelsea y posteriormente al Milan. Pero su vuelta a casa estaba pendiente casi desde que se marchó y este lunes ha querido recordar ese momento en las redes sociales con un contundente mensaje en el que asegura que realmente nunca se fue, lo que demuestra su vinculación al club que le vio crecer.

"El que elige el Atleti elige sentir. Seis años de nuestro reencuentro... aunque nunca me fui. Feliz año a toda la familia atlética", dice el delantero en sus redes sociales en un mensaje al que acompañan cuatro fotografías del día en el que volvió a vestir la camiseta del conjunto madrileño.

El que elige el @Atleti elige sentir. 6 años de nuestro reencuentro... aunque nunca me fui. Feliz año a toda la familia atlética. 🔴⚪️🔴 pic.twitter.com/1fcFIlZ8U0 — Fernando Torres (@Torres) January 4, 2021

"Vuelve pronto"

La afición colchonera ha vuelto a demostrar la atención con la que escucha los mensajes de una de sus últimas leyendas y el cariño que le tiene. "No hombre, no. Que no quiero empezar el año llorando", dice un seguidor demostrando su cariño por Fernando Torres. A partir de ahí, la inmensa mayoría de los mensajes se rinden ante la figura del 9: "Vuelve pronto, presi", "Te quiero, Fernando", "Qué grande eres"...

Muchas respuestas al mensaje del delantero son simples corazones que demuestran el cariño que muchos aficionados tienen por el exjugador, que colgó las botas después de su paso por el fútbol japonés, en el que militó en el Sagan Tosu durante dos temporadas. En la liga japonesa anotó cinco goles en 35 encuentros.