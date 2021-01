Fernando Alonso recuerda sus carreras más críticas por "deshidratación fuerte": "Veía solamente manchas"

El piloto español Fernando Alonso regresa este 2021 al Mundial de Fórmula 1 de la mano de la nueva escudería en la competición Alpine. Su camino de vuelta tras dos años de ausencia alternando rallies con el Mundial de Resistencia han generado gran expectación. El asturiano, que ya atrae de nuevo los focos en el campeonato, se ha convertido recientemente en la imagen de bebidas BIO Raw, con quienes ha rememorado sus peores momentos en Grandes Premios por culpa de una "deshidratación fuerte".

Ha pasado más de una década de sus dos carreras más sufridas, pero a Alonso no se le borran de la memoria: "Una en Malasia, en 2005. Se estropeó el sistema de bebida que tenemos en el coche y no pude beber nada durante la carrera. Había mucha humedad, ya empecé a sudar en las primera vueltas y recuerdo estar en el podio con una sensación de mareo importante. Estaban los mecanicos ahí abajo y veía solamente manchas, me encontraba realmente debil", destacó, haciendo referencia al domingo de su segundo triunfo en la categoría reina y el cual ni siquiera pudo celebrar.

Aquel percance se produjo en el famoso R25 con el que consiguió alzar su primer trofeo de campeón del mundo. No fue el único problema que a punto estuvo de costarle caro al volante de un Renault, y es que su otro capítulo negro en cuanto a las condiciones en su vehículo también se produjo en el equipo francés, ya en su segundo periodo.

"Fue en Bahrein 2009. Se soltó un manguito de un radiador dentro del habitáculo", rescató, antes de explicar las verdaderas dimensiones de la situación extrema que soportó. "Estaba dando justo al asiento, cogió una temperatura enorme y me quemé el lado derecho de la espalda. Al sufrir una quemadura, el cuerpo pide muchísima hidratación extra, así que cuando acabé la carrera caí KO en manos de mi fisio y estuve media hora con poca conciencia", reveló.

Fernando Alonso, asistido a la conclusión del GP de Bahrein 2009 / Getty Images

Pese a finalizar aquella prueba en octava posición, la imagen de Alonso al término dio la vuelta al mundo. El español salió de su coche con dificultades para mantenerse incluso en pie después de la agonía vivida. Y es que, como comentó en su entrevista para su patrocinador, "puedes perder 4 kilos al final de la carrera" en los escenarios más físicos y húmedos.