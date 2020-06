Uno de los protagonistas de 'Cruz y Raya' arremete contra Simón: "Le manejan como a un muñeco"

El cómico Juan Muñoz, famoso por ser uno de los protagonistas del programa de humor 'Cruz y Raya' ha generado multitud de comentarios por un vídeo que ha difundido en redes sociales donde carga contra el doctor Fernando Simón y quienes "gobiernan" durante la pandemia. El breve vídeo ha sido publicado en Twitter y en él hace un 'análisis' de la situación actual.

Literalmente ha dicho lo siguiente: “Queridos amigos, quería decir que ¿qué me parece a mí una puta mierda?, pues me parece una puta mierda todo lo que está pasando. O sea, quiero decir, somos personas, somos seres humanos, nos tratan como si fuéramos mindundis, como si fuéramos nadies, don nadies. O sea, estamos ahora mismo gobernados por una panda de personas que, bueno, los hay que lo hacen muy bien, pero otros son becarios que están ahora como... eeeh, en fin, bueno, yo no entiendo nada, quiero decir. Luego está el doctor Simón, este señor, que seguramente sabrá mucho de lo suyo, pero le manejan como el muñeco de José Luis Moreno."

Después exhorta un balbuceo y el vídeo termina. Muñoz es muy activo en redes sociales y no es la primera vez que hace un vídeo irónico con Fernando Simón. Publicó otro ayer en el que mostraba su confusión con las fases de la desescalada.

Fernando Simón 'el santo'

Pese a las críticas, no son pocos los elogios al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias por su templanza y su capacidad de explicación diaria sobre la evolución de la pandemia. Tanto que llegó a la prensa internacional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alabó el domingo, 31 de mayo, el papel en la gestión de la crisis sanitaria de Fernando Simón, y el del ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien "jamás ha escurrido el bulto ni ha culpado a nadie" ni se ha permitido una sola mala palabra.

Sobre el doctor Simón, el presidente aseguró que “no le conocía” antes de esta pandemia y que, según ha dicho en varias ocasiones, fue elegido por Mariano Rajoy, el Gobierno anterior. “En los momentos más oscuros siempre le he visto igual, entregado a su trabajo y al bien común, pensando en el país más que en sí mismo, hasta cuando estuvo infectado", le describió Sánchez.

El prestigioso diario estadounidense 'The New York Times' ha realizado un repaso sobre los mejores científicos que están tratando la pandemia del coronavirus en todo el mundo. El periódico nombra varios expertos de países como Bélgica, Grecia, Italia o España.

El medio ha dedicado unas palabras al doctor Fernando Simón, quien se ha convertido en uno de los rostros más visibles del coronavirus en nuestro país. El artículo ya ha sido compartido por cientos de miles de usuarios en todo el mundo.

“Unos aparecen en televisión todos los días y a otros le adoran en las redes sociales, pero si no fuera por el distanciamiento social en el que ellos insisten la gente saldría a la calle para hacerse selfies”, comienza diciendo el diario.