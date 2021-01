Carta de los exmilitares a la ministra Robles: "No mire con los ojos del vicepresidente a los militares"

Los militares retirados que enviaron dos cartas al rey Felipe VI advirtiendo de que el Gobierno actual supone un peligro para "la cohesión nacional" vuelven a la carga. En una misiva que va a comenzar a circular en las redes sociales contestan a la ministra de Defensa Margarita Robles que el miércoles durante la Pascua Militar les calificó de "insignificante minoría que merecen el rechazo más absoluto por su intolerancia y sus delirios".

La misiva, encabezada por el teniente general Pérez Alamán, el mismo mando que promovió las otras dos misivas que llegaron al rey Felipe VI durante el pasado mes de noviembre y diciembre, comienza aclarando que los firmantes se desmarcan de polémico chat de la XIX promoción de Ejército del Aire en la que miembros de esa promoción llegaban a hablar de "pronunciamientos" y de "fusilar a 26 millones de españoles".

La ministra de Defensa aseguró ayer que "solo son una minoría que se representa a si misma que busca una publicidad y un protagonismo que ni merece ni tiene y que cuestiona irresponsablemente las bases de la convivencia en España, solo merece el rechazo más absoluto por su intolerancia, sus delirios y su total alejamiento de los valores castrenses". En la misiva, los firmantes, escudándose en su libertad de expresión subrayan que "a pesar de ser militares retirados siguen teniendo alma de soldados" y que todas sus ideas las trasladan siempre "dentro de la ley vigente que es la Constitución".

"Los veteranos que firmamos la declaración en cuestión hemos dejado de ser militares en activo pero nuestra alma sigue y seguirá siendo de soldados, comprometidos con la defensa de España y los españoles hasta nuestro último aliento, siempre dentro de la Ley vigente, que hoy es la Carta Magna de nuestra Constitución de 1978. Respetando las Reales Ordenanzas que de ella se derivan hemos mantenido durante nuestra situación en activo el silencio público que se nos exigía, aunque estuviéramos en desacuerdo con las disposiciones políticas si éstas eran legales."

Los militares retirados hacen referencia también a las palabras de ayer del rey. Felipe VI aseguró que "Todos estamos incondicionalmente comprometidos con la Constitución porque es el origen de la legitimidad de todos los Poderes y de todas las Instituciones del Estado, una legitimidad que se renueva cada día respetándola y observándola". Para los militares retirados, "este párrafo del discurso real se entiende de forma más objetiva como una indirecta constitucional a aquellos que cuestionan la Constitución en su forma de Jefatura del Estado, la Unidad indivisible de España o la auténtica separación de Poderes propia de un verdadero Estado de Derecho".

"No mire con los ojos de su vicepresidente segundo a los militares, ni en activo ni retirados. En todos ellos solo encontrará amor a España y espíritu de sacrificio por todos los españoles", añade la misiva. " Relea de nuevo la declaración que firmamos por entrega a España y no hallará nada inconstitucional, compárela con otras reflexiones de otros orígenes cualificados o de ciudadanos individuales y encontrará muchas coincidencias. Tal vez reconsidere que en lugar de arremeter contra los que no tienen nada que ganar y si mucho que perder porque pierde España, sería mejor dar un buen giro al timón y cambiar de rumbo" finaliza la carta.