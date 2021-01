Betis y Getafe, partidarios de aplazar sus partidos de este lunes

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, se mostró este domingo "sin duda" partidario del aplazamiento del partido que su equipo debe jugar el lunes en Huesca, ya que le parece "riesgoso el viaje y el estado del campo", y consideró "irresponsable exigir jugar en estas condiciones".

Pellegrini, en su comparecencia de prensa tras el entrenamiento y previa a este partido que cierra la decimoctava jornada de LaLiga Santander, informado de que la expedición bética hará "un viaje de bastante riesgo, hay que ir a Zaragoza -avión- y luego llegar por carretera hasta Huesca", aunque, debido al temporal que azota el norte peninsular, "la cosa no está muy clara de cómo se va a realizar", subrayó.

En este sentido, añadió que la expedición tiene previsto partir este domingo hacia Huesca y que está preparada para ello, aunque también esperará a que le pueda llegar una notificación de la posibilidad del aplazamiento del choque.

El Getafe, contrario también a jugar el lunes

El Getafe Club de Fútbol ha pedido a LaLiga que se retrase el partido al menos al martes porque los jugadores no pueden salir de sus casas y todavía Iberia no les confirma que puedan viajar este lunes. Han pedido que se pase a martes o miércoles, pero aún no tienen respuesta de LaLiga, tal y como ha informado José David Palacio.

Por su parte, Ángel Torres, presidente del equipo azulón, ha dejado clara su postura en MARCA. "Estoy muy enfadado con LaLiga. Es impresentable lo que están haciendo. Llevamos desde el viernes encerrados sin poder entrenar. No podemos viajar ni en avión ni en tren y las carreteras cortadas."