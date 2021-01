Atrapados en un centro comercial por la nieve: "¿Cuándo vamos a poder salir? No lo sabemos"

¿Quién no ha fantaseado alguna vez con quedarse encerrado durante una noche en un centro comercial? Lo que para muchos sería una oportunidad para otros se está convirtiendo ya en un calvario, y es que 100 trabajadores de algunas de las tiendas del centro comercial Gran Plaza 2, en Majadahonda, se encuentran atrapados en el edificio desde que el temporal 'Filomena' comenzó a teñir de blanco la provincia de Madrid.

La imagen de unos trabajadores durmiendo entre cartones en el suelo de Zara, uno de los establecimientos de Inditex, fue quien detonó la polémica en Twitter para visibilizar esta situación, de la que todavía no saben cuando podrán salir. Las redes sociales rápidamente hacían eco de este hecho y los usuarios contaban su experiencia, y denunciaban que la situación era consecuencia de no haber querido cerrar a tiempo, "porque los riesgos del temporal se sabían" comenta una tuitera.

El centro comercial no cerró a tiempo



"¿Motivo? Obligarles a trabajar hasta la hora de cierre. El capital manda, el sindicato calla y la clase trabajadora lo sufre" escribía otra usuaria de Twitter con indignación tras conocer la noticia. No solo los trabajadores aseguraban encontrarse allí atrapados, sino que además eran respaldados por aquellos otros que sí que habían conseguido salir: "Trabajo en @GranPlazaDos y no es mentira, el gerente al ser preguntado dijo y cito: “el CC abre de 10 a 22” no posibilitando el cierre de las tiendas, los que pudimos salir antes fue por una decisión unilateral de cada tienda, luego seguid aplaudiendo al sr Amancio".

Los jefazos de Inditex parece que se replantearon el cierre a las 19:00, con todas las carreteras CORTADAS Y COLAPSADAS por la nieve. — Oprimide (@Oprimide) January 9, 2021

Trabajo en @GranPlazaDos y no es mentira, el gerente al ser preguntado dijo y cito: “el CC abre de 10 a 22” no posibilitando el cierre de las tiendas, los que pudimos salir antes fue por una decisión unilateral de cada tienda, luego seguid aplaudiendo al sr Amancio — ATLÉTICO (@1903ATLETICOM) January 9, 2021

De esta manera, las tiendas que decidieron mandar a casa a sus trabajadores antes de la hora de cierre debido al temporal, han lamentado que esta decisión no fuese extrapolable a todas las del centro: "Yo trabajo en la FNAC. Yo salí antes, pero la mayoría de tiendas seguían abiertas". Es más, el centro comercial de Las Rozas, próximo al de Majadahonda, sí que alertó a sus trabajadores y los mandó a casa a las 15:00 de la tarde, para evitar esta situación.

Dieron orden de no cerrar hasta las 10, una auténtica irresponsabilidad. Las rozas Village dio orden de cerrar a las 15PM — Jorge Valero (@jorgevaleroe) January 9, 2021

Los trabajadores lamentan que no podrán salir hasta el lunes



En el programa 'A vivir que son dos días', Javier del Pino ha podido hablar con una de las trabajadoras que se encuentra atrapadas por la nieve para saber como están viviendo esta insólita situación. Podrás encontrar la entrevista en el minuto 41 del clip de audio. Patricia lamenta que cuando se disponían a salir de allí los accesos a las carreteras estaban ya cortados, y tuvieron que darse la vuelta para cobijarse en su lugar de trabajo, en lugar de quedar atrapados en la carretera. Por desgracia, esos accesos, comenta la trabajadora, continúan colapsados por la nieve: "Escuchamos en las noticias que las carreteras se están limpiando. Pero, ¿y los accesos?".

Patricia asegura que la seguridad del centro comercial está poniendo a su disposición todo lo necesario, desde enseres de aseo y mantas hasta el acceso a los supermercados y restaurantes para poder alimentarse, aunque todavía no saben cuando podrán salir. "A ver si podemos salir mañana" explica, por lo que de momento no tienen esperanzas en que puedan salir este domingo.