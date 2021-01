El temporal Filomena ha afectado directamente al fútbol español con partidos suspendidos, aplazados, futbolistas tirados en vuelos y carreteras e imágenes tan poco usuales como jugadores empujando coches o compitiendo en campos en condiciones bastante mejorables. De todo ello han debatido en la Barra Libre de SER Deportivos Antonio Romero, Manuel Esteban, Jordi Martí, Miguel Martín Talavera y Antón Meana.

Romero. "Algunas de las imágenes con las que más he alucinado son las de los jugadores del Rayo o los del Getafe empujando coches. Ha sido una jornada para alucinar y el superhéroe -en alusión a Javier Tebas, presidente de la Liga- está desaparecido".

Martí. "Me ha sorprendido Zidane. Ese lloro. Esa falta de respeto a los operarios de Osasuna que han trabajado para tener el campo en condiciones. De otro lo habría esperado, pero Zidane me defraudó enormemente".

Romero. "No me gustó lo de Zidane. Que gente como Martí, cuando Koeman ha llorado siempre que ha perdido, diga que llora. El comportamiento de Zidane desde que es entrenador del Real Madrid es intachable. Es su primer borrón. Me pareció lamentable. Fue echarle la culpa al empedrado cuando el Madrid tiró solo una vez a puerta".

Meana. "Lo que más me sorprende es la falta de solidaridad de los equipos. No entiendo por qué el Sporting no pide que se aplace el partido ante el Fuenlabrada cuando el rival no puede ir. Y Lopetegui dice que el Atlético ha tenido más descanso que el Sevilla en el partido de mañana. Si no ha podido ni entrenar. Es el fútbol más insolidario".

Talavera. "Muchas veces también falta valentía en los clubes y los entrenadores. Hay que dar un puñetazo en la mesa".

Romero. "Es una cuestión de dinero. La Liga financia a los equipos. ¿Dónde está David Aganzo [presidente del sindicato AFE?".

Meana. "Va a estar esta noche a las 23:30 h. en 'El Larguero".

Manolete. "Si dice Sergio Ramos que no se sube en el avión, el Madrid no va a Pamplona. O si lo dice Messi en el Barcelona".

Meana. "Se tiene un miedo excesivo a la Liga. Los clubes seguirían estuviera quien estuviera de presidente".

Martí. "¿Alguien cree que el empuje de Tebas para jugar este fin de semana es fijación suya o responde al interés de los presidentes?".

Romero. "Lo de este fin de semana ha sido fijación suya".