Si recibes este SMS relacionado con tu banco, ten cuidado: es una estafa para robarte

Facua ha alertado, a través de su página web, sobre la proliferación de una nueva estafa que tiene como objetivo hacerse con tus datos tanto personales como bancarios. Un nuevo caso de phishing, como otros tantos que hemos presenciado durante estos últimos meses, mediante el que un grupo de ciberdelincuentes se hace pasar por una institución de renombre con el objetivo de ganarse tu confianza y poder hacerse con lo que están buscando sin levantar ningún tipo de sospechas.

En esta ocasión por tu banco. A pesar de que la estafa identificada por Facua está relacionada con Bankia, los cibercriminales pueden hacerse pasar por cualquier otro banco con el mismo fin. Por lo tanto, y si has recibido un mensaje de estas características recientemente, te recomendamos que no le hagas caso y que lo borres de inmediato. De esta manera evitarás caer en la trampa y que lo responsables del ataque se queden con tus datos tanto personales como bancarios.

Así actúan los cibercriminales: te alertan sobre un supuesto pago que nunca has llegado a hacer

Según recoge Facua en su página web, la víctima recibe un SMS en el que le indican que se ha realizado un pago desde su cuenta a una nueva persona: "Bankia: Se ha realizado un pago de 102,55 euros a un nuevo beneficiario". En este ejemplo, los cibercriminales se han hecho pasar por Bankia. No obstante, tal y como recuerdan desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad cada vez que pasa algo semejante, es bastante probable que hagan lo mismo con otros bancos.

Así es el mensaje fraudulento. / Facua

Después de asegurar que se ha realizado un pago desde tu cuenta, el mensaje continúa explicándote que, en caso de que no hayas sido tú quien ha realizado ese pago, visites su página web para revisar dicha actividad. A pesar de que el pago nunca ha llegado a producirse, tal y como puedes comprobar en cuestión de segundos tras acceder a tu app bancaria, los responsables del ataque te dirán que es fundamental que visites esa página cuanto antes para salir de dudas.

Consejos para no caer en la trampa: contacta con tu banco y sal de dudas

Una vez dentro de la misma, nos encontraremos una plataforma similar a la página web original de Bankia en la que nos pedirán nuestros datos tanto personales como bancarios. Pero no para ayudarnos con nuestro problema, sino para hacerse con el control de nuestros datos. Por esa misma razón, y para evitar ser víctima de este tipo de ataques, no sigas sus indicaciones.

Para evitar caer en este tipo de fraudes, desde Facua recomiendan no introducir nuestros datos personales en páginas web que no inspiren confianza. Por otro lado, y siempre que tengas dudas sobre un mensaje que hayas podido recibir en tu teléfono móvil, es recomendable que te pongas en contacto con tu banco para verificar si es real o no.