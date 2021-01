Duelo de titanes en la Supercopa de España femenina

Esther González y Ludmila da Silva son los nombres propios que destacan en este inicio de año. Ambas están en un momento muy dulce de sus carreras. La española y jugadora del Levante UD es la actual líder de la clasificación en la lucha por ser la pichichi de la temporada 2020-21.

Una pelea muy apretada

Se le caen los goles de las botas. La ex del Atlético de Madrid cerró un exitoso 2020 y ya cuenta con 14 tantos en 14 partidos jugados. Datos muy lejos de la temporada anterior en la que, de 19 partidos jugados, no anotó ni uno solo. Con una media actual de un gol por partido que pone difícil la pelea a Ludmila y Jenni Hermoso, quienes la siguen en la competición muy de cerca, con 10 y 9 goles en Liga, respectivamente.

La brasileña y jugadora del club rojiblanco ha anotado en lo que va de temporada una decena de goles en la Primera Iberdrola, aunque el último partido de competición liguera contra el Rayo Vallecano se lo perdió por haber dado positivo en Covid-19. Tras recuperarse de la enfermedad, de la cual no ha tenido síntomas, pudo disputar la semifinal del pasado miércoles 13 de enero contra el FC Barcelona, en la que se jugaba el pase a la final de Supercopa de España Femenina, la cual se disputará el próximo sábado 16 de enero a las 20:00 h en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, Almería.

Ludmila da Silva en la semifinal de Supercopa de España Femenina 2021 frente al FC Barcelona. / GETTY IMAGES

Nueva final, nuevos contrincantes

La segunda edición de la historia de la Supercopa de España femenina será testigo del duelo entre dos de las futbolistas más destacadas de la Primera Iberdrola, que actualmente tienen todos los focos puestos en ellas. Tras dos partidos de semifinales llenos de tensión, ambas jugadoras, con pasado y presente rojiblanco, se verán las caras en un emocionante encuentro en el que una de las dos se alzará con el primer gran premio de la temporada.

Esther González afronta esta final con ganas y determinación, sin perder de vista que en la pasada ocasión cayeron en semifinales ante la Real Sociedad (1-0). Con los datos positivos que le avalan en Liga, la española disputará un encuentro con el Levante ante el que fue su ex equipo tras haber ganado al Logroño en semifinales.

Esther González celebrando su gol ante el Logroño en la semifinal de Supercopa de España femenina 2021. / GETTY IMAGES

Ludmila llega al encuentro con una sonrisa de oreja a oreja tras haber salido victoriosa de la semifinal frente al FC Barcelona en un partido muy difícil que se alargó hasta la tanda de penaltis, donde las del recién incorporado Sánchez Vera lograron tumbar al conjunto azulgrana. Un triunfo que sabe a revancha tras haber caído precisamente en semifinales el año pasado contra el Barça (2-3).

La polémica de la Supercopa

La Supercopa de España femenina no se escapa de las controversias, y es que Mapi León, jugadora del Barça, ha explotado por la ausencia de VAR en la competición. A través de su perfil de Twitter, el miércoles por la noche, tras ser eliminada de la final de la Supercopa de España femenina, publicó un tweet en el que confesaba su cansancio ante la situación: "Hablo hoy porque ya estoy cansada... No es una crítica destructiva, sino constructiva, simplemente quiero que se valore nuestro esfuerzo".

Yo personalmente soy una persona muy ambiciosa y lo que quiero es rodearme de los mejores para que eso me haga mejor a mi, y así con todo. Hablo hoy porque ya estoy cansada... no es una crítica destructiva, sino constructiva, simplemente quiero que se valore nuestro esfuerzo. 2/3 — María León (@MapiLeon16) January 13, 2021

La central azulgrana se mostró molesta por los dos posibles penaltis no pitados a favor del Barça, uno por mano dentro del área y otro de Meseguer sobre Alexia Putellas. Las críticas no se quedaron ahí y aludió a la falta del VAR en la competición femenina: "No digo que sea fácil para ellas (refiriéndose a las árbitras), pero por eso el masculino tienen VAR, para ayudar, ¿no?".

Peticiones y quejas sobre la ausencia de VAR en competiciones femeninas no es la primera vez que se escuchan. Irene Paredes, capitana de la Selección española y del PSG, lo hizo en periodo de Champions League el verano pasado: "No entiendo por qué no hay VAR en la Champions femenina. Es parte de la discriminación, lo digo así y no me voy a esconder. Si queremos igualdad, esto tiene que ser igualdad".

Con todo y con ello, las chicas del Levante y del Atlético de Madrid se enfrentarán este sábado en la segunda edición de la Supercopa de España femenina, que de momento solo ha conocido a unas ganadoras, las del FC Barcelona. Las balugranas, actuales líder de la Primera Iberdrola con 33 puntos y tres partidos menos que el Real Madrid y Levante, quienes le siguen de cerca con 31.