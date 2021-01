"A Asensio ya lo estaban enterrando": Álvaro Benito reivindica la mejoría con paciencia del jugador blanco

La eliminación del Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España frente al Athletic Club busca repartir responsabilidades. Tras una mala entrada al partido, el equipo de Zinedine Zidane trató de responder cuando el marcador ya marchaba 0-2 para los 'leones', aunque resultó ser demasiado tarde. En SER Deportivos, Álvaro Benito ha recordado la reincidencia de los blancos en este sentido.

"Parece que el Real Madrid espera a tener el agua al cuello para ponerse a nadar. Ahí es cuando hemos visto la mejor versión", apuntó en antena, haciendo memoria con las reacciones en Champions League o en el derbi ante el Atlético de Madrid. En la Supercopa, la mejoría apreciada con el paso del tiempo no bastó: "No es que se viera una versión excelente en los últimos minutos, pero sí se vio una versión competitiva cuando ya te veías eliminado", reconoció el exfutbolista, además de poner en valor el "grandísimo trabajo" del Athletic de Marcelino.

Uno de los mayores señalados tras la eliminación madridista ha sido Eden Hazard, pese a que Álvaro Benito no mostró sorpresa alguna por su rendimiento. "Si se ha esperado tanto tiempo en las lesiones, ¿cómo no se le van a dar partidos ahora?", afirmó, pidiendo paciencia con el belga. "La única oportunidad de poder ver si Hazard llega al nivel que conocíamos es jugando, teniendo paciencia y transmitiéndole confianza. Su rendimiento a día de hoy creo que es normal, para mí no es una sorpresa ver que no está a un gran nivel con todo lo que lleva de inactividad", amplió.

En el lado contrario de la moneda está un Marco Asensio que tuvo las más claras para haber concretado la igualada que no llegó a producirse. "A Marco Asensio ya lo estaban enterrando y necesitaba partidos", alegó Benito en una comparativa con el mismo Hazard. Para el comentarista, las buenas sensaciones con el belga no impiden ser aún más exigentes con el jugador: "Todavía tiene que dar mucho más. Hay que pedírselo más a menudo. Al que puede dar un sobresaliente hay que exigírselo", detalló a Pacojó, admitiendo una apreciación de que el '11' "está en el camino correcto".