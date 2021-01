"He llegado tarde porque me ha parado la Guardia Civil": David Broncano habla sobre su última multa de tráfico

David Broncano ha recibido una nueva multa de trafico. Después de hacerse viral hace unos años por cometer hasta cuatro infracciones de tráfico en menos de 100 metros sobre una bicicleta, un incidente que le impediría llegar a tiempo para la grabación de La Vida Moderna, el también presentador de La Resistencia ha reconocido frente a la audiencia del programa de Movistar+ que ha vuelto a llegar tarde por una nueva multa.

En esta ocasión por no llevar la ITV del vehículo en regla. Nada más comenzar el programa, y después de analizar los invitados e invitadas que habían asistido al programa, David Broncano se ha reencontrado con dos agentes de la Policía Municipal de Madrid con los que habló hace tan solo unos días. Después de que estos entregaran un escudo del Cuerpo, el nacido en Orcera ha aprovechado el momento para explicar cómo se conocieron.

La Guardia Civil multa a David Broncano por no llevar la ITV en regla

El presentador ha explicado que hace unos días fue interceptado por dos agentes cuando iba en patinete: "Me cerrasteis el paso". Pero no para ponerle una multa, sino para decirle que querían acudir al programa. A pesar de que Broncano ya se temía lo peor, y que le iba a caer una nueva multa por saltarse unos semáforos, los agentes le explicaron que tan solo le habían parado porque querían acudir a una de las grabaciones de La Resistencia. Por esa misma razón, y dado que según David Broncano estaban echando la mando a la pistola mientras se lo pedían, no tuvo más remedio que invitarles.

🏹 Pocas multan le cascan. Pocas le caen. pic.twitter.com/ghr3Bsm0wI — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) January 14, 2021

Sin embargo, este no ha sido el último encontronazo del presentador de La Resistencia con las fuerzas de seguridad: "Hoy he llegado tarde porque me ha parado la Guardia Civil de Tráfico". Según ha explicado David Broncano, la Guardia Civil le ha notificado este jueves que el vehículo en el que viajaba no tenía la ITV en regla: "No sé cómo lo habrán sabido, pero debía ser cierto". Por esa misma razón, y muy a su pesar, las fuerzas de seguridad le han multado con 200 euros.

También llevaba un arco en el asiento del copiloto

Después de recibir la multa de 200 euros, los agentes descubrieron que David Broncano llevaba un arco en el asiento del copiloto. Por esa misma razón, y debido a que tuvo que explicar por qué estaba llevando el arma en el asiento delantero, el presentador de La Resistencia ha acabado tarde a su programa: "La media hora de retraso de hoy gracias al arco".

Una situación que provocaba la risa de los agentes presentes en el Teatro Arlequín, quienes no daban crédito ante la última anécdota de David Broncano. Mientras que Ricardo Castella explicaba frente a la audiencia que el arco estaba en el vehículo por si aparecía un corzo, Miguel aprovechaba la ocasión desde la realización y comparaba al presentador con el Torete por su último incidente con la Guardia Civil.