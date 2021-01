Simón contesta a Ayuso: suspender vuelos con Sudáfrica es un "canto al sol" porque apenas hay

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha considerado este lunes que cerrar las conexiones aéreas con Sudáfrica sería "un canto al sol" puesto que España no ha recibido ningún vuelo con origen en ese país en las últimas tres semanas.

Lo ha hecho en su rueda de prensa habitual de los lunes al ser preguntado por la petición que ha hecho la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de suspender los vuelos con Sudáfrica y con Brasil ante las cepas detectadas en ambos países.

Pedimos al Gobierno que estudie suspender los vuelos que llegan desde Brasil y Sudáfrica hasta conocer más datos sobre las nuevas cepas.



No podemos permitir que el virus siga entrando por Barajas. No podemos volver a empezar.



Hay que actuar rápido. pic.twitter.com/A8yjA0Nzrc — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 18, 2021

Simón ha explicado que han llegado 23 vuelos desde Brasil en los últimos 15 días con aproximadamente 3.500 viajeros, de los cuales casi el 80 por ciento eran españoles, cerca del 20 por ciento eran ciudadanos con residencia en España y una minoría que cumplía con las excepciones contempladas en las prohibiciones de vuelos. Y además, "todos venían en principio con la PCR negativa".

En todo caso, ha añadido el epidemiólogo, "para garantizar que esa PCR se hace y que se hace bien, se va a hacer la revisión del 100% de los viajeros que vengan de Brasil a partir de hoy mismo". Mientras, vetar los vuelos procedentes de Sudáfrica sería "un canto al sol" puesto que en las últimas tres semanas España no ha recibido ningún vuelo procedente de allí. "Desde luego, ahora mismo puede haber por supuesto una probabilidad de que entre, pero lo cierto es que es un grupo de población potencialmente de riesgo muy controlado", ha subrayado Simón para añadir que "no parece que haya un altísimo riesgo de una entrada masiva de la cepa, lo que no quiere decir que no pueda entrar".

Respecto a la cepa británica, Simón ha señalado que, según los expertos, la prevalencia de la misma en nuestro país "estaría muy por debajo del 5%", lo cual significa que esta variante no está circulando "a un ritmo como lo esta haciendo en Reino Unido". Pero, ha advertido, "es muy probable" que vaya "progresivamente ocupando el espacio". "Si es tan agresiva como lo ha sido en Reino Unido, si no encuentra la oposición de otra cepa par ocupar el nicho ecológico y si es más transmisible, que sí parece que lo es, es muy probable que progresivamente vaya ocupando espacio", ha añadido.