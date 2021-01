Martin Oodegard no tiene minutos en el Real Madrid. Este martes fue protagonista por no entrar en la convocatoria del Zinedine Zidane para el encuentro de Copa del Rey ante el Alcoyano y su paciencia parece haberse agotado. Según informa Roberto Ramajo, ha pedido una salida a su situación e incluso piensa en un posible regreso a la Real Sociedad en una nueva cesión.

Javier Herráez y Antón Meana han debatido sobre la situación del jugador en SER Deportivos. "Tiene que salir porque le han engañado. Le ha pasado como a Álvaro Morata, al que Zidane dijo que le daría las mismas oportunidades que a Karim Benzema", ha señalado Meana en el programa.

Desde su punto de vista, Zinedine Zidane ha tenido a los mejores jugadores jóvenes del mundo pero parece que "no le vale ninguno". Entre los que ha citado se encuentran Brahim Díaz (cedido al Milan), Achraf Hakimi (vendido al Inter de Milán) o Sergio Reguilón (vendido al Sevilla). "Si no eres amigo, no te da ni media oportunidad", ha dicho.

Para Herráez, el futbolista tiene que "revelarse" pero debe hacerlo peleando y trabajando para "revertir" esta situación. "Zidane se equivoca, como todos. Lo hace porque mantiene mucho su bloque. Pero en el Real Madrid juegan los mejores y hay que demostrarlo. Modric era suplente pero aprovechó su momento, no hay quien le quite de ahí y va a ser renovado", insiste.