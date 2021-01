Por qué puedo seguir dando positivo tras guardar la cuarentena y qué riesgo hay de contagio

Existen varios tipos de test para detectar el coronavirus y cada uno da una información concreta sobre el avance de la enfermedad. Por eso, en función del momento exacto en el que hagamos una prueba u otra, los resultados variarán. La PCR es la prueba más fiable y es capaz de detectar material genético del virus —ARN en el caso del coronavirus— en una muestra extraída de la nariz o boca del paciente.

Protocolo para personas con síntomas / MINISTERIO DE SANIDAD

Los test serológicos, en cambio, permiten cuantificar los anticuerpos ha desarrollado el paciente contra el virus y se realizan mediante extracción de sangre. Se detectan dos tipos de anticuerpos que se interpretan de forma conjunta:

IgM: se elevan alrededor del séptimo día tras el contacto e indica que hemos tenido un contagio reciente. Este indicador se mantiene alto aproximadamente 2 o 3 semanas tras el inicio de los síntomas y desaparece después.

IgG: se elevan aproximadamente a los 12-15 días y son los que indican que el paciente tiene inmunidad y no puede volverse a reinfectar. No se sabe con seguridad cuánto tiempo dura esta inmunidad, recientemente se han establecido los 3 meses de referencia pero en estudios se ha visto que aunque desaparezcan estos anticuerpos hay otros mecanismos de inmunidad, los linfocitos T citotóxicos, que demuestran que en el organismo permanece la inmunidad o la capacidad de no infectarse más tiempo.

Interpretación de las pruebas serológicas / MINISTERIO DE SANIDAD

Es importante conocer en qué consisten esas dos pruebas —PCR y serología— y los plazos que manejan para arrojar resultados definitivos. La confusión llega cuando se dan falsos positivos o negativos. En ocasiones, la persona tiene ya el virus, pero todavía no ha desarrollado síntomas y su PCR es (falsamente) negativa. Otras veces, el paciente sigue dando positivo tras haber guardado la cuarentena. Es el caso de la doctora María González, que sigue presentado una PCR positiva un mes después de la primera vez y eso le impide incorporarse a su trabajo en un hospital madrileño.

Por lo general, tras pasar los 10 días de cuarentena en casa, el paciente recibe el alta médica vía telefónica y puede volver a hacer vida normal, sin que haya ninguna prueba que verifique que se ha superado la enfermedad. Muchas empresas están realizando pruebas serológicas de forma privada porque quieren conocer el grado de inmunización de sus empleados a corto-medio plazo o como medida de control antes de la incorporación al trabajo presencial, pero el sistema sanitario solo realiza estos test en pacientes con un cuadro clínico que lo requiera o que vayan a ser sometidos a una cirugía o intervención que lo indique, y a los sanitarios, como María, para conocer el nivel de inmunización de los profesionales del sistema. "A nivel de la población general no se realizan al finalizar la infección por COVID ya que se asume que un porcentaje muy elevado de ellos generara inmunidad durante al menos 2 o 3 meses", explica la doctora González. Con ella intentamos resolver algunas de las dudas que surgen a raíz de los casos en los que el virus está presente durante más tiempo.

¿Si doy positivo después de guardar la cuarentena puedo contagiar?

En la gran mayoría de los casos no. En este caso es importante valorar el conjunto de la serología en combinación con el valor de la PCR. En caso de tener IgM positiva nos indica que la infección es más reciente de lo que pensábamos o por algún motivo la inmunidad del paciente no está reaccionando como en la mayor parte de los casos y sigue siendo potencialmente contagioso. En este caso el valor de la PCR es el que va a definir la capacidad infectiva del paciente. En caso de que tuviese IgM negativa y persistiese la PCR positiva tras al menos 10 días de cuarentena habría que poner en duda los resultados y realizar una nueva determinación de ambos para asumir en ese caso que el paciente es contagioso.

Protocolo para asintomáticos que hayan dado positivo en PCR o en la prueba rápida de detección de antígenos / MINISTERIO DE SANIDAD

¿Cuándo podemos estar seguros de que no contagiamos?

Cuando tenemos una PCR negativa y una serología con IgG positiva e IgM negativa o cuando tenemos una PCR positiva y serología con IgG positiva e IgM negativa. En este último caso lo ideal sería hacer un cultivo de virus o estimar los ciclos de replicación de la técnica de PCR para demostrar que el positivo pertenece a restos inactivos del virus, pero no es posible por su complejidad y el coste de realizar estas tecnicas de forma habitual en la población. Esos restos muertos o con una capacidad infectiva mínima son lo que hacen que la PCR siga siendo positiva pero ya no se contagiaría.