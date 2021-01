"Esperemos que esta vez no se cumpla": la predicción de Los Simpson para este 20 de enero de 2021

Durante estos últimos años, Los Simpson han sido capaces de predecir todo tipo de acontecimientos. Desde avances tecnológicos como la videollamada, la impresión 3D, el iPod o el smartphone hasta la caída de las Torres Gemelas, la epidemia del ébola, la goleada de Alemania a Brasil o las escuchas telefónicas de la NSA, entre otras. Por esa misma razón, y siempre que la trama de la familia amarilla se desarrolla en el futuro, los seguidores de la serie de animación marcan en rojo esa fecha por lo que pueda pasar.

Hace apenas unos meses, concretamente en octubre, la familia amarilla volvía al colegio electoral con motivo de las elecciones presidenciales de Estados Unidos que se celebraron el 3 de noviembre. Como viene siendo habitual cada cuatro años, los responsables de la serie prepararon un sketch para el episodio especial de La Casa-Árbol del Terror en el que Homer Simpson dudaba entre votar a un candidato o a otro de cara a las próximas elecciones del país.

Las consecuencias de que Homer Simpson no fuera a votar se desarrollan el 20 de enero de 2021

Sin embargo, y cuando parecía que el padre de familia se iba a decantar por Joe Biden, se descubre que todo era un sueño. Homer se había quedado dormido en la hamaca y no pudo votar por ninguno de los dos candidatos. Mientras que Marge le recrimina que no haya ido a votar al colegio electoral, Homer le resta importancia y asegura que su voto no va a influir en la decisión final. Sin embargo, parece que repercutió mucho más de lo que parece.

La serie viaja adelante en el tiempo varios meses, concretamente al 20 de enero de 2021 en el que nos encontramos este miércoles, y nos muestra un panorama desolador. A pesar de que estaba previsto que ese mismo día se celebrara la investidura de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos, la ciudad de Springfield vive sumida bajo un caos provocado por las máquinas. Mientras que algunos robots destruyen los edificios más característicos de la ciudad, un tornado acecha con acabar con la mítica ciudad tal y como la conocemos.

Los jinetes del apocalipsis llegan a Springfield

Pero no solo eso. Mientras los vecinos y vecinas de la famosa ciudad intentan esconderse de las distintas amenazas que han llegado a Springfield, Homer Simpson prefiere permanecer sentado tranquilamente con una cerveza en su tejado. Desde allí divisa por primera vez a los cuatro jinetes del apocalipsis, quienes llegan para acabar con la ciudad. El primero de ellos lleva la guerra por bandera, el segundo la hambruna y el tercero la pestilencia.

A continuación, la realización abre el plano y demuestra que hay un cuarto jinete del apocalipsis que anuncia que estamos ante un nuevo especial de La Casa-Árbol del Terror. Por lo tanto, el día de la investidura de Biden acaba en caos en la famosa ciudad animada. Un hecho que ha llevado a varias personas a desear que, en esta ocasión, Los Simpson no hayan sido capaces de predecir el futuro.