Reunión en el vestuario del Real Madrid tras la debacle en la Copa del Rey. En la mañana posterior a la eliminación ante el Alcoyano, el técnico francés ha tenido un encuentro con los jugadores blancos en el que les ha transmitido que él es el máximo responsable de lo que le ocurre al equipo, según ha explicado Javier Herráez en SER Deportivos.

En esa reunión, el entrenador ha hecho un llamamiento a la unidad y ha pedido a los jugadores que sean una piña para afrontar los grandes retos que todavía le quedan al conjunto blanco esta temporada: la Liga Santander y la UEFA Champions League.

Zidane ha reconocido que la de la Copa es una derrota dolorosa, pero considera que desde la unión, de todos los integrantes del vestuario, de los que juegan más y de los que lo hacen menos, es como se puede afrontar la lucha por los dos títulos que le quedan en juego a los blancos.

"No es una vergüenza"

"Es verdad que jugamos contra un Segunda B y tenemos que ganar el partido normalmente, pero al final no ha sido así. No es una vergüenza, no es nada de todo eso, esto puede pasar en una carrera de un futbolista, asumo la responsabilidad, y vamos a seguir trabajando. Es otro día doloroso, no nos gusta perder. No nos vamos a volver locos", dijo el francés en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El cuadro blanco sufrió la campanada en El Collao, donde el conjunto local venció en la prórroga jugando con uno menos. "Tuvimos ocasiones para meter el segundo gol y cuando no lo metes, en una falta puede pasar lo que nos ha pasado. Es verdad que nos ha costado, es un momento difícil, estamos fuera de la Copa. Había que hacer otra cosa, no lo hicimos, pero los jugadores lo han intentado", afirmó.

Además, el preparador francés fue preguntado por si duda de su futuro como técnico del Madrid. "Hay que concentrarnos, yo creo que llega el mensaje y estamos en el mismo barco. El entrenador soy yo, la responsabilidad es mía como siempre. Si metemos el segundo gol es otro partido, y en el fútbol es esto, hay que meter las ocasiones cuando la tenemos", apuntó.

"Cuando se pierde siempre se habla, pasará lo que tenga que pasar, estoy tranquilo. Los jugadores intentan ganar el partido y a veces pasan cosas diferentes, yo lo asumo y vamos a ver lo que pasa en estos días", terminó.