Hungría, el primer país de Europa en aprobar la vacuna rusa

El ministro de exteriores húngaro viaja a Moscú para negociar los planes de distribución y traslado de la vacuna rusa, que en las fases iniciales de su inoculación está presentando resultados prometedores.

Las autoridades húngaras también viajan a Pekín, donde negocian la aprobación inmediata de la vacuna de los laboratorios Sinopharm chinos, que ya se esta inyectando en la población Serbia con buenos datos.

Sinopharm, los laboratorios chinos de propiedad estatal, ha anunciado que han pasado la fase tres de su vacuna y esta registra un 79% de efectividad, unos datos sensiblemente mas bajos que la Pfizer y la Moderna, pero el primer ministro húngaro ha dicho que el único modo en que su país puede satisfacer la demanda de vacunas, dada la frustrante lentitud de reparto de la Pfizer BioNtech, es comprando dosis a Rusia y a China.

140.000 húngaros ya han sido vacunados, pero los esfuerzos del gobierno para popularizar la vacuna rusa y china, ha provocado un agrio debate entre los parlamentarios del gobierno y la oposición.

Este paso de Hungría, comprando vacunas por libre, fuera del marco de la Unión Europea, ha desatado también cierto malestar y criticas dentro de la Unión Europea, que lo ponen como otro ejemplo del gobierno de Viktor Orban, minando la solidaridad del os 27.

En aquel país, las opiniones al respecto están divididas, por un lado los que creen que las vacunas que ha comprado Europa llegan con irregularidad y no habrá para todos y los que no confían en los negocios del gobierno de Orban y prefieren que las vacunas lleguen con el respaldo de la Unión Europea.

Los ciudadanos húngaros son los mas escépticos en cuanto a vacunación de toda Europa. Solo un 49% se ha mostrado inclinado a vacunarse, según el ultimo Euro barómetro. Pero de vacunarse, la gran mayoría prefiere que sean vacunas compradas y aprobadas por la Comisión Europea y no las muy alabadas vacunas procedentes de Rusia y China, que no cuentan con el respaldo de las autoridades sanitarias de la Agencia Europea del Medicamento, al menos de momento.

El gobierno se defiende diciendo: "no entrarán en territorio Húngaro vacunas que no cumplan los estándares de seguridad y transparencia requeridos. Así que no hay que buscar ningún tipo de teoría conspiratoria" para terminar recordando que la canciller Alemana Angela Merkel ha mantenido conversaciones con Vladimir Putin sobre este mismo asunto, la compra de la vacuna rusa.

Como trasfondo, Rusia ha financiado la construcción de la mayor planta nuclear de Hungría en Paks, y la universidad Fudan de China va a abrir un campus en Budapest, además de ir muy avanzadas las negociaciones para un tren de alta velocidad que una Budapest con Thessaloniki y pueda traer productos chinos a Europa.