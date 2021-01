Simón insiste en la eficacia del cierre de la hostelería: "Nadie va a un bar a sentarse solo en una esquina"

En su habitual rueda de prensa de los jueves, Fernando Simón ha reiterado que, según los estudios disponibles, la relación entre el cierre del interior de locales de hostelería y la reducción de la transmisión está clara.

El director del CCAES ha recalcado que la cuestión no es no es "abrir o no abrir el bar", asegurando que no se trata de perjudicar a un sector más que a otro, como las discotecas o los teatros, pero ha explicado que la apertura de un negocio de hostelería sí "incita a situaciones de riesgo", detallando que aunque los contagios se podrían evitar con medidas individuales, "la gente no va a un bar a sentarse solo en una esquina" sino para departir con sus amigos.

Simón ha explicado que, incluso con un aforo reducido del 30%, la medida solo sería eficaz si las 20 personas presentes en su interior estuviesen "cada una en una esquina", por lo que se ha reafirmado: "La correlación más clara de todas las medidas que hemos observado en el descenso continuado de la transmisión en las CCAA que han decidido cerrarla —en las que no han decidido cerrarla, no hemos podido valorarlo— está asociada al cierre de la hostelería".

Hay que recordar que este miércoles, tras la reunión de la Comisión Interterritorial, el Gobierno descartó otorgar a las comunidades autónomas la capacidad de adelantar el toque de queda a las 20:00 horas, una proposición que ya han realizado muchas comunidades autónomas y que, por ejemplo, Castilla y León llegó incluso a aplicar sin tener el visto bueno del ministerio.