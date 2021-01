Los mercados de fichajes en el Real Madrid han dejado sonadas operaciones a lo largo del tiempo. Algunas, como la de Santi Cazorla procedente del Villarreal CF, no llegaron a ejecutarse a pesar del gran interés mostrado. El culebrón por el centrocampista tuvo su punto álgido en el verano del 2008.

En aquel momento dio la vuelta al mundo su conversación telefónica con Iker Casillas, compañero en la Selección Española que acababa de proclamarse campeona de Europa, interesándose por su futuro. Tras esta grabación sin que los protagonistas estuvieran siendo conscientes, su fichaje por el Madrid se vio más cerca que nunca. Finalmente, las negociaciones se rompieron, acabando con una posibilidad que no ha dejado 'espinita' alguna en Cazorla.

"Si al final no se dio es porque no me han querido lo suficiente. Cuando a uno lo valoran… las circunstancias pasan por algo", explicó el asturiano en una entrevista con el Diario As. "He estado donde me han querido", insistió, mostrando su orgullo por los pasos que ha dado en su carrera, que ahora sigue su curso en Qatar.

Cazorla no esconde la veracidad del interés. "Hubo negociaciones, estuvo muy cerca en un par de temporadas, pero por circunstancias del fútbol que no hay criticar ni valorar, no se dio. No le doy vueltas a lo que pudo ser o no. El futuro me ha puesto donde me han querido y estoy igual de contento en ese sentido", resumió, dando luz a su caso.