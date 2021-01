El consejo de Enrique Cerezo a Joao Félix por sus suplencias y cambios

"No tiene que ofenderse". Es el consejo que le da Enrique Cerezo a Joao Félix cuando se le pregunta por sus suplencias en las alineaciones del Atlético de Madrid o por cambios como el que este domingo hizo Diego Pablo Simeone cuando retiró del terreno de juego al portugués en la segunda parte después de que firmara el tanto del empate ante el Valencia y diera una asistencia en el segundo.

El dirigente recordó que el joven portugués es un "gran jugador" y si el técnico rojiblanco decide sustituirlo como hizo este domingo "será por algo". Además, habló del bien momento de forma de Luis Suárez, al que ha calificado como "el mejor delantero centro de Europa".

"Lo llevo perfectamente"

El delantero portugués también habló tras el partido en el que regresaba al once inicial del Atlético después de tres jornadas jugando desde el banquillo y aseguró que eso es algo que "le pasa a todos los jugadores" y que lo lleva "perfectamente".

-¿Te ha enfadado el cambio?

-Joao Félix: "No, tranquilo. El \'Cholo\' hace lo mejor para el equipo".#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/TCU7iaBxUy — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 24, 2021

"Esto de ir al banquillo pasa a todos los jugadores, me pasó en el Benfica también, lo llevo perfectamente, sé de lo que soy capaz", manifestó a Movistar+ tras el partido. Al ser preguntado por si la de este domingo, con un gol y una asistencia para el tanto del uruguayo Luis Suárez, era su mejor versión, el portugués se mostró autocrítico: "No, puedo mucho más todavía".

También fue preguntado por Joao Félix el técnico Diego Pablo Simeone: "No está escrito que los futbolistas tengan que jugar 90 minutos. Si no, no habría planteles de 21 o no habrían puesto cinco cambios para que la dinámica de los partidos sigan manteniendo un nivel más alto y en eso estamos involucrados todos", expresó.

"Joao hizo un gol, dio una asistencia, hizo un buen trabajo, salió, entró Correa, hizo un gol, estuvo cerca de hacer otro... Eso me deja muy contento, porque la competencia entre ellos es sana y el que sale ganando es el equipo siempre", enfatizó.