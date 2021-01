Grosjean acutaliza el estado de sus manos dos meses después de su accidente

Romain Grosjean sigue recuperándose. El piloto de Fórmula 1, que hace dos meses sufrió un terrible accidente en el que tuvo que escapar su monoplaza en llamas, comparte en sus redes sociales cómo mejoran las quemaduras de su cuerpo.

El piloto francés compartió en sus redes sociales imágenes de su mano izquierda, con todavía las secuelas de las quemaduras sufridas en el accidente, junto a un mensaje: "Recuperándome".

"No he tenido ningún problema mental y estoy muy feliz por eso"

"El ligamento del pulgar, que conecta los huesos y el cartílago de la mano izquierda, se rompió por completo y esa es una lesión que no solo se cura por sí sola", explicó en 'Ouest France'.

"Incluso vaciar una olla con agua es algo puede salir mal con mi pulgar, y soy muy consciente de eso ahora. Es una piel muy nueva y delgada, por lo que es muy sensible", añadió.

Respecto a su salud mental, el piloto francés reconoció que "no ha tenido pesadillas ni cosas así". "Hemos trabajado en eso con mi psicólogo, pero no he tenido ningún problema mental y estoy muy feliz por eso", reconoció el francés.