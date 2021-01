La sorpresa de Simón al ser preguntado si va a dimitir junto a Illa: "Yo ya he conocido a siete ministros"

Fernando Simón ha comparecido este lunes como todas las semanas para analizar el avance del COVID-19 en España tras el que ha sido el peor fin de semana en cuanto a contagios desde el inicio de la pandemia con 93.822 contagios y 767 muertes y con la incidencia acumulada en niveles récord de 884,70.

Este lunes también se ha conocido que el ministro Salvador Illa presentará este martes su dimisión al frente de la cartera de Sanidad para centrarse en exclusiva en la campaña electoral para las elecciones catalanas del 14 de febrero.

En su rueda de prensa, Simón ha sido preguntado por si se planteaba dimitir junto a Salvador Illa. El director del CCAES se ha mostrado muy sorprendido y ha confirmado que no va a dimitir junto al hasta ahora ministro de Sanidad: "Yo ya he conocido siete ministros desde que estoy en el ministerio. No creo que el que cambie un ministro haga que tengan que dimitir los funcionarios", ha dicho.

📽 VÍDEO | Fernando Simón, preguntado por si piensa dimitir: "Yo he conocido ya a siete ministros desde que estoy en el Ministerio. No creo que el que cambie un ministro, haga que tengan que dimitir todos los funcionarios del mismo” pic.twitter.com/4E2si3U7Pd — Cadena SER (@La_SER) January 25, 2021

Simón se despide de Illa: "Lo echaré de menos"

Simón también ha evitado valorar "en público" la gestión de Salvador Illa al frente del Ministerio, pero sí le ha dedicado buenas palabras: "Lo echaré de menos, eso está claro. Ha sido una persona con la que he podido trabajar muy bien. Es una decisión que tiene que tomar él y yo la respeto totalmente".