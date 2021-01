Simón pide responsabilidad individual: "No me parece normal que la fastidiemos por una fiesta antes de tiempo"

Ante la actual situación que atravisa España por el coronavirus (España ha vuelto a batir su récord de contagios este lunes), Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha lanzado el mensaje de responsabilidad a la población: "Nuestro sistema sanitario y nuestros profesionales sanitarios están de nuevo muy cerca del límite, no podemos dejar que pase lo que pasó en la primera ola de nuevo. Eso tienen una parte de responsabilidad las instituciones y tiene una parte de responsabilidad cada uno de nosotros".

Simón se ha referido directamente a las fiestas como la vivida estos días en el Teatro Barceló. "Más ejemplo que las fiestas que se han visto este fin de semana por todas partes en discotecas, la discoteca Pacha... yo creo que necesitamos que la gente sea un poco más razonable para poder sobrellevar esto mejor", ha señalado. De hecho, el director del CCAES ha indicado que "tenemos que tenerlo muy claro", pero que "es muy difícil conseguir aplicar una medida al 100% de lo que gustaría": "No el 100% de la población lleva mascarilla, no el 100% de la población deja de salir de casa cuando no debe, etc. Si consiguieramos aplicar las medidas que se proponen realmente a un nivel muy alto, no voy a decir al 100% pero sí cerca, probablemente se pudieran aplicar menos medidas, el problema es que no lo conseguimos".

De esta manera, Fernando Simón ha pedido prudencia y responsabilidad. "A mi no me parece razonable que a estas alturas, con el conocimiento que tenemos de la epidemia, con lo poco que queda (son semanas, quizás algún mes) para vacunar a todos nuestros vulnerables, vayamos a fastidiarla por hacer una fiesta un poco antes de tiempo", ha concluido. Todo esto, según la cara visible de Sanidad durante la pandemia del COVID, "implica responsabilidad personal", sin olvidar el papel de las instituciones, las Consejerías de Salud y el Ministerio para la implementación de algunas medidas que pueden ser de mayor impacto.

"Las medidas de control son practicamente las mismas, no hay gran diferencia, lo que tenemos que hacer es aplicarlas mejor y en algunas casos aplicar alguna más, pero son todas las medidas que ya conocemos. Lo que sí que creo es que es importante que entendamos que ahora mismo nuestro sistema hospitalario vuelve a estar en una presión muy alta y la velocidad de control de la transmisión para reducir el periódo en el que van a estar con esa altísima tensión nuestros hospitales y nuestras UCIS tenemos que conseguir que sea muy rápida esa velocidad de descenso. Si no lo conseguimos vamos a tener un sistema hospitalario de nuevo en una situación crítica si no lo está ya", ha añadido al principio de su intervención.

El Ministerio de Sanidad ha publicado este lunes la actualización de las cifras de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por coronavirus en España. Respecto al informe del viernes, la cifra total de personas contagiadas por COVID-19 ha aumentado en 93.822, de las que 7.698 corresponden a las registrados en las últimas 24 horas. La cifra total de contagios desde el inicio de la pandemia asciende ya hasta los 2.593.382. Al respecto, Simón ha explicado que la ocupación hospitalaria se sitúa ya en el 24%, siendo del 40% en las unidades de cuidados intensivos (UCI). "Nuestro sistema asistencial está otra vez en un estado de muchísima tensión", ha advertido, añadiendo que la estancia media en UCI es de 20-21 días, por lo que todo apunta a que en los próximos días la situación empeore.