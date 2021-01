Lemar explica su transformación en el Atlético y cómo Simeone le convenció para que su ADN ya sea rojiblanco

El francés Thomas Lemar ha pasado de ser un jugador prescindible en el conjunto rojiblanco para el Cholo Simeone, a convertirse un pilar fundamental en el terreno de juego. El centro campista ha ofrecido una entrevista a la revista France Football, en la que desveló cómo el trabajo del Cholo ha sido lo que le ha impulsado a cambiar dentro del club colchonero.

Cuando el jugador francés llegó al club, no fue una adaptación fácil para él. Esta situación fue reconocida por el propio centrocampista en la entrevista: "Hubo una falta de adaptación de mi parte. Lo dije. Ha sido necesario mucho tiempo para adaptarse al sistema y estilo de juego del Atlético. Ahora que entiendo cada vez mejor todo esto, las cosas van mucho mejor".

Sin embargo, esa etapa en la que todo le costaba y no se le veía cómodo en el terreno de juego, ya ha terminado. Convencido de ser un nuevo Lemar en el Atlético de Madrid afirmó: "Siento que tengo este ADN en mí. Lucha todos los balones, buscar la victoria siempre, presionar durante todo el partido, jugar hacia adelante... eso es el Atlético. Y ahora que he entendido y asimilado todo eso, estoy dando el máximo y se está mostrando bastante bien sobre el terreno en los últimos meses. Estoy realmente feliz".

El 'maestro' Cholo Simeone

El técnico argentino del Atlético de Madrid se daba cuenta de que algo no funcionaba bien con él a la hora de trabajar con el equipo. Lemar contó en France Football cómo fueron las conversaciones con él: "Hablé mucho con él y le pregunté qué se podía hacer para mejorar mi situación. Él me escuchó, yo lo escuché, siempre le dije que yo era un jugador para jugar por dentro".

Respecto a estos cambios de posiciones, el centrocampista aseguró que si "luego me ponía a la izquierda, le daba mi máximo, no hay problema. A la derecha, lo mismo. Pero me sentía más cómodo en el medio. Quería encontrar mi estilo, mi forma de jugar. Este cambio de posición me permite ser más libre, encontrar mis fases de juego, donde puedo ir a la izquierda, a la derecha, mantener la pelota, tocarla más a menudo, en lugar de una vez cada quince minutos en un lado".

Esfuerzo y constancia

Lemar tenía claro que si quería mejorar en el Atlético de Madrid, la ayuda del Cholo no era lo único que necesitaba. Trabajo personal y extra después de cada sesión de entrenamiento también le ayudaron a focalizarse en cómo mejorar en el campo. "Cuando terminaba de entrenar y volvía a casa me obligué a realizar sesiones de trabajo adicionales. El encierro me permitió recuperar mi mejor forma. Trabajé mucho en mis puntos débiles. Me concentré en recuperar mi juego, en divertirme, volver a mi nivel y jugar en el Atlético. Dependía de mí. No debía culpar a nadie. Era yo quien estaba en el campo", sentenció en France Football.

El francés aseguró apenado que el no haber estado convocado últimamente con la selección francesa le "dolió" porque es algo "muy importante" para él. Aunque no haya podido compartir terreno de juego con sus compañeros de la selección, aseguró que fue algo que también le "impulsó mucho". De cara al futuro, Lemar tiene la mirada puesta en "recuperar el tiempo y seguir mejorando para volver a vestir esa camiseta. Mi objetivo es estar en la Eurocopa. Tengo esta meta en mi cabeza. Cuando las cosas estaban mal, lo pensaba y me empujaba a esforzarme aún más".