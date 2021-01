"Jordan me reconoció que nadie puso tanto esfuerzo como Kobe Bryant por ser el mejor"

El 26 de enero de 2020 murió una de las figuras más importantes del deporte mundial. El accidente en el que Kobe Bryant perdió la vida supuso un choque emocional para millones de personas que 365 días después aún no se acaban de creer que Bryant ya no está.

Nos adentramos en Kobe, la leyenda, de la mano de Roland Lazenby, uno de los periodistas más prestigiosos que siguen la NBA en los Estados Unidos y que ha escrito la biografía del mítico jugador. Bajo el título de Showboat (un apodo que, traducido, sería vanagloria, y que le puso Shaquille O'Neal a modo de burla por la manera en que Bryant jugaba), Lazenby nos acerca la vida de un jugador único en la historia de la NBA.

El mayor legado

Kobe es el ídolo de muchas generaciones y una figura que inspiró, inspira e inspirará a deportistas de todo el mundo. ¿Qué tenía Kobe que era un referente para tantos? Responde Lazenby: "Bryant nunca jugó sucio. Nadie jugó con tanta intensidad ni hizo tantas locuras para competir como Kobe Bryant. Nadie pagó el precio de Kobe. Incluso el propio Michael Jordan me reconoció que nadie se había esforzado tanto como Kobe Bryant. Él nunca tuvo una mala noche. Y no sólo era así compitiendo, lo era en cada entrenamiento. Estudiaba mucho los rivales. Y cada noche después de los partidos, analizaba los videos de su actuación. Era un competidor nato. Nunca nadie en el baloncesto estadounidense ha tenido la autoexigencia competitiva que Kobe Bryant tenía".

Focalizados en el éxito

Mucho se ha hablado de la relación entre Jordan y Bryant. Muchos siempre han dicho que Kobe era una copia de Jordan, pero la realidad es que Jordan, como para muchos, siempre fue un referente para Bryant. Y Kobe, siempre quería más y más, y de ahí su fijación por Jordan: "Kobe Bryant luchaba por conseguir la más pura excelencia. Cuando era joven la gente pensaba que era un impostor, una copia mala de Michael Jordan. Por eso a muchos no les gustaba. Pero en cuanto vieron su gen competitivo esta idea desapareció. Y a pesar de todos sus defectos, Kobe se convirtió en un jugador muy querido", afirma Lazenby.

Y como anécdota sobre la personalidad de Bryant y Jordan, la que describe el periodista norteamericano: "Cuando Kobe todavía era joven y yo escribía sobre Jordan, le pregunté a Kobe Bryant si tenía alguna pregunta para Jordan. Y me dijo: "Sí, quiero que me enseñe matemáticas". Fui al torneo de golf de Jordan en Carolina del Norte y le trasladé el mensaje. Jordan se rio y dijo: "Por supuesto que puedo".

"Ellos eran un club de dos. Se admiraban profundamente, lo que no quiere decir que se hubieran matado en una pista de baloncesto. Pero ambos tuvieron una trayectoria única, que sólo ellos dos han tenido".

La importancia de Pau Gasol

Después de ganar 3 campeonatos de 2000 a 2002, la vida deportiva de Bryant cambió mucho. Sobre todo con la salida de Shaquille O'Neal en 2004 camino de Miami. Sin Shaq, los Lakers cayeron en una dinámica muy alejada del éxito hasta la llegada de Pau Gasol.

Con el catalán en los Lakers, el equipo de Los Ángeles volvió a ser referente y fueron campeones dos veces más. Y la figura de Gasol, como reconoce Lazenby, fue clave en todos los aspectos, humano y deportivo: "Pau Gasol, más que un amigo, era un hermano. Fue el salvador de Bryant, porque él estaba en el proceso de romper su carrera y a punto de destrozar su relación con Jerry Buss, el propietario de los Lakers, y una de las personas más importantes para Kobe. Bryant quería ser traspasado y esto había molestado mucho a Buss, pero llegó Pau Gasol en un traspaso y todo cambió. Su inteligencia y aprender tan rápido el triángulo ofensivo lo hizo convertirse en esa persona en la que Bryant podía confiar. Sin Pau Gasol, la historia de Kobe Bryant no hubiera tenido este gran final porque con toda probabilidad habría terminado en algún lugar como Detroit rodeado de miseria ".

Gasol y Bryant eran más que amigos. Para Kobe, Pau era su hermano. Para Gasol, Kobe era el hermano mayor que nunca ha tenido. Y es tal la importancia que tenían cada uno en la vida del otro, que hace unos meses nació la primera hija de Pau Gasol. El nombre: Elisabet Gianna Gasol. Gianna Bryant es la hija que murió junto con Kobe y 7 personas más el fatídico 26 de enero de 2020.

El duro aterrizaje de Kobe en la NBA

Bryant ganó cinco anillos de campeón defendiendo la camiseta de los Lakers, pero sus inicios en Los Ángeles no fueron fáciles. Cuando Kobe era un jugador novato y en los Lakers mandaba la superestrella Shaquille O'Neal, la relación entre ambos no era nada buena. Así lo explica Lazenby: "Tex Winter, entrenador ayudante en los Lakers, me lo describió como odio. Shaquille O'Neal odiaba Kobe Bryant. Después he hablado del tema con el Derek Fisher, base del equipo, y él admitía que todos deberían haber trabajado tan duro como Kobe, deberían haberle puesto la dedicación que le ponía Bryant. Pero la realidad es que en el vestuario había mucho resentimiento hacia este joven jugador de 18 años al que Adidas le había dado un contrato fabuloso por sus zapatillas".

Los episodios oscuros

En 2003, en Colorado, una chica de 19 años denunció a Bryant por abuso sexual. Es con diferencia el episodio más oscuro de su vida, y aunque terminó con un acuerdo extrajudicial entre Bryant y la chica (unos 5 millones de dólares pagó el jugador de los Lakers), los hechos siempre han estado presentes. Así lo relata Lazenby: "Fue un caso donde ella dijo su versión, y Kobe Bryant la suya. Kobe le pagó a esta chica 5 millones de dólares tras llegar a un acuerdo extrajudicial con ella, y ella dejó de colaborar con la justicia, por lo que el caso nunca llegó a los tribunales. Y sin juicio cuesta decir qué pasó realmente, pero creo que dice mucho el hecho de que Kobe Bryant llegara a este acuerdo".

El episodio de Colorado fue un antes y un después en la vida de Kobe Bryant. En la temporada 2006/07, Bryant cambió el dorsal 8 que lucía por 24, y allí nació el Kobe Black Mamba. Tal y como reconoce Lazenby, el cambio se produjo para dejar atrás el capítulo más oscuro de la carrera de Kobe: "Sí, él creó una nueva imagen para sí mismo. Inventó su propio apodo para reiniciar su carrera, y el Kobe Black Mamba fue muy querido. Pero como periodista que hace la biografía no podía ponerle este título al libro. Primero porque se lo inventó él, y después porque no estaba suficientemente equilibrado. Tienes que explicar todas las partes de la historia, decir la verdad. Hay que explicar las cosas buenas, pero también tienen que salir las malas como hice en el libro de Jordan. Y creo que mi libro así lo refleja. Ver a Kobe Bryant como lo que es, un ser humano".